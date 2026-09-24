Nelle relazioni Cina-Usa, Taiwan è 'la questione più importante'

AGI - Il ministero della Difesa cinese ha dichiarato che la questione di Taiwan rappresenta "la questione più importante" nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, esortando Washington ad agire con "massima prudenza" al riguardo, alla vigilia dell'incontro tra i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Donald Trump.
Il portavoce della Difesa, Jiang Bin, ha affermato durante una conferenza stampa che il mantenimento della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan costituisce il "principale denominatore comune" tra Pechino e Washington, secondo quanto riportato dal portale Etnet, con sede a Hong Kong. Jiang ha rilasciato queste dichiarazioni in risposta a una domanda sulla visita di Stato di Xi negli Stati Uniti - la prima del suo genere in undici anni - durante la quale il leader cinese incontrerà Trump a Washington.
Le parole di Rubio
Il portavoce ha sostenuto che la diplomazia ai massimi livelli svolge un ruolo di "insostituibile guida strategica" per le relazioni tra i due Paesi e le rispettive forze armate, affermando inoltre che la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione e il dialogo con gli Stati Uniti, a sviluppare una cooperazione "pragmatica", a gestire le divergenze e a mantenere legami militari "stabili e sani".
La questione di Taiwan incombe sul vertice dopo che, ieri, il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato che qualsiasi vendita di armi a Taiwan deve essere valutata in relazione alle esigenze difensive statunitensi in caso di conflitto. Washington non ha ancora dato il via libera a un pacchetto di armamenti per Taipei del valore di 14 miliardi di dollari; qualora venisse approvato, si tratterebbe della fornitura più ingente nella storia dell'isola.