Trump contro AIE, troppa attenzione al clima. Usa minacciano di uscire
Troppa attenzione al clima. Ora gli Usa minacciano di uscire dall'Agenzia Internazionale dell'Energia
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Troppa attenzione al clima. Ora gli Usa minacciano di uscire dall'Agenzia Internazionale dell'Energia

Il segretario statunitense Wright: "O riformiamo l'Aie o ne usciremo. La mia ferma preferenza è quella di riformarla"
Il segretario dell'Energia Usa Chris Wright
Foto di RONALDO SCHEMIDT / AFP - Il segretario dell'Energia Usa Chris Wright
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AGI – Gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione l'uscita dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie) qualora non vi fosse un allineamento sulle questioni climatiche. Lo ha dichiarato il Segretario all'Energia statunitense, Chris Wright. "O riformiamo l'Aie o ne usciremo. La mia ferma preferenza è quella di riformarla", ha affermato Wright durante un evento organizzato dal Wall Street Journal a New York.

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L'Aie, con sede a Parigi, fornisce da oltre mezzo secolo ricerche e dati ai governi dei paesi industrializzati per orientare le politiche in materia di sicurezza energetica, approvvigionamento e investimenti. Gli Stati Uniti coprono circa un quarto dei finanziamenti dell'organizzazione.

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Le critiche di Trump all'AIE

Negli ultimi anni, l'ente ha ampliato il proprio raggio d'azione oltre le forniture di petrolio e gas per includere le energie pulite, rispondendo alla richiesta dei governi membri di ricevere indicazioni su come raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Tuttavia, l'amministrazione Trump e l'industria petrolifera hanno criticato l'attenzione riservata dall'Agenzia al cambiamento climatico, sollecitandola a concentrarsi principalmente su petrolio, gas e carbone. Wright ha dichiarato di voler riformare l'agenzia affinché si concentri sulla sua "missione fondamentale - svolgendola in modo efficace e ponderato - anziché su scenari che godono di maggiore popolarità politica".

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