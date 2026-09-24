Manifestazione pro-pal davanti Onu, arrestata Susan Sarandon

AGI - L'attrice premio Oscar Susan Sarandon è stata arrestata durante una protesta pro-palestinese davanti al palazzo delle Nazioni Unite a New York, poco prima del discorso del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Anche le attrici vincitrici di un Emmy, Cynthia Nixon e Hannah Einbinder, sono state arrestate durante la protesta, alla quale ha partecipato anche l'attore Elliot Page.
Sono decine gli attivisti fermati dalla polizia per aver bloccato una strada vicino alla sede delle Nazioni Unite durante una manifestazione guidata dall'organizzazione antisionista ebraica Voce per la Pace.
Sulla First Avenue, poco a sud del quartier generale delle Nazioni Unite, la polizia ha scortato una lunga fila di attivisti ammanettati, che indossavano magliette con la scritta "Finanziate le persone, non le bombe", verso un autobus della polizia.
I manifestanti a bordo strada scandiscono slogan come "Nessuno di noi è libero finché non lo saremo tutti" e "Palestina libera".
Anche Brad Lander, candidato democratico al Congresso nello stato di New York, sta protestando insieme agli attivisti.