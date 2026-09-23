Vertice con Trump, l'aereo speciale su cui viaggia Xi Jinping

AGI - L'aereo che trasporta il presidente cinese Xi Jinping - spesso definito dai media di Stato e nelle dichiarazioni ufficiali come "zhuan ji", "aereo speciale" - è molto meno noto dell'Air Force One americano, nonostante entrambi i Paesi utilizzino dei Boeing 747 per i viaggi presidenziali. Per un capo di Stato, l'aereo presidenziale è più di un semplice mezzo di trasporto. La sua autonomia, le dotazioni di bordo e i sistemi di sicurezza riflettono le esigenze pratiche dei viaggi presidenziali e delle missioni diplomatiche, scrive il quotidiano di Hong Kong South China Morning Post, sottolineando che "l'aereo stesso diventa parte della coreografia visiva di una visita di Stato".
In un certo senso, è uno dei primi simboli di un Paese ad arrivare nella nazione ospitante, apparendo nel cielo prima ancora che il presidente scenda sulla pista.
L'Air Force One è probabilmente il simbolo più riconoscibile della presidenza americana ed configurato in modo permanente per i viaggi presidenziali. Il termine Air Force One è ormai comunemente usato per indicare i due Boeing 747-200B altamente personalizzati - designati VC-25A e contraddistinti dai numeri di coda 28000 e 29000 - impiegati per il trasporto del comandante in capo degli Stati Uniti.
Xi non ha un aereo presidenziale dedicato
Dall'altra parte del Pacifico, la Cina non dispone di un aereo presidenziale dedicato: i velivoli utilizzati per i viaggi all'estero di Xi vengono dalla flotta di Air China e poi appositamente allestiti per le trasferte presidenziali. Nel 2013, subito dopo l'insediamento di Xi, i suoi viaggi all'estero venivano effettuati a bordo di Boeing 747-400 e sui media ufficiali cinesi, Lu Peixin, ex direttore ad interim del protocollo del ministero degli Esteri cinese, illustrò due motivi per cui la Cina non dispone di un aereo presidenziale dedicato: evitare sprechi e trattamenti di favore, oltre a ottimizzare l'utilizzo del velivolo e garantire la sicurezza del volo, dato che un aereo è composto da milioni di componenti e non può restare inutilizzato per lunghi periodi.
La prassi si è evoluta in relazione agli aerei utilizzati per i viaggi a lungo raggio di Xi. Lo scorso fine settimana, il leader cinese è arrivato a New Delhi a bordo di un Boeing 747-8 Intercontinental per il vertice dei Brics, la sua prima visita in India da sette anni. A differenza degli Stati Uniti, la Cina ha diffuso relativamente poche informazioni pubbliche sugli aerei utilizzati dal presidente. Che si tratti di missioni nazionali o internazionali, l'invio e l'impiego di aerei speciali sono soggetti a procedure rigorose e a un elevato livello di riservatezza.