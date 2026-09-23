Elicottero russo viola lo spazio aereo della Polonia, caccia in volo

AGI - La Polonia ha annunciato che questa mattina, a nord della località di Braniewo, si è verificata una breve violazione dello spazio aereo nazionale da parte di un elicottero Mi-8 delle Forze Armate della Federazione russa. "L'elicottero stava eseguendo un volo dalla regione di Kaliningrad. Ha violato lo spazio aereo polacco con una profondità massima di circa 300 m e vi ha sostato per 42 secondi", si legge nel comunicato del ministero della Difesa di Varsavia.
Polonia, forze e mezzi terrestri in stato d'allerta
Il volo dell'aeromobile è stato osservato dai sistemi radar delle Forze armate polacche e sono stati allertati aerei da caccia, mentre le forze e i mezzi terrestri sono rimasti in stato di allerta. "La natura dell'incidente indica che la Russia sta testando nuovamente la prontezza della nostra difesa aerea", ha denunciato il ministero della Difesa, "gli equipaggi dei sistemi di difesa aerea della Polonia conducono un'osservazione continua 24 ore su 24, mantenendosi in costante prontezza per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco".
Londra, nuovo squadrone di difesa per proteggere i satelliti nello Spazio
Il Regno Unito creerà uno squadrone incaricato di proteggere i satelliti dalle minacce spaziali e garantire la sicurezza delle comunicazioni, della navigazione marittima e dei sistemi di rilevamento degli attacchi missilistici. Lo ha annunciato il ministero della Difesa britannico. La nuova unità, denominata "No. III Space Effects Squadron", sarà presentata dal capo di Stato maggiore della Royal Air Force, Harv Smyth, durante la Space Power Conference di Londra. A differenza dei due squadroni istituiti nel 2023, che sorvegliano lo spazio e lanciano l'allarme in caso di minacce, la nuova unità interverrà direttamente per contrastarle utilizzando tecnologie avanzate, compresi strumenti di guerra elettronica. "Che ci piaccia o no, lo spazio è diventato un terreno di guerra e il Regno Unito, insieme ai suoi partner e alleati, deve prepararsi", ha dichiarato Smyth, denunciando "minacce senza precedenti" provenienti in particolare dalla Russia.
Avviso della Cia, "attacchi russi ai cavi sottomarini"
La Cia, intanto, ha avvertito la Polonia non solo degli attacchi ibridi di Mosca ma anche di una possibile minaccia al sistema finanziario internazionale. Secondo quanto riportato dalla testata polacca Newsweek Polska, l'allarme riguarda i cavi sottomarini per le telecomunicazioni, cruciali per il sistema bancario globale. "I russi hanno mappato molto bene tutti i cavi utilizzati dalle banche internazionali, compresi quelli che collegano l'Europa e l'America", riporta la testata.
L'allerta non riguarda solo i cavi che collegano l'Europa al Nord America. Anche le rotte attraverso il Mar Baltico potrebbero essere a rischio, comprese quelle tra la Polonia e la Scandinavia, così come i cavi che collegano la Gran Bretagna all'Europa continentale. Secondo quanto riportato da Newsweek Polska, gli americani avrebbero raccomandato di preparare il sistema bancario alla possibilità di danni ad alcune infrastrutture. Uno scenario del genere potrebbe ostacolare lo scambio di dati tra le banche.