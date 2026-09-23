Auto contro soldati, grave figlio ambasciatore israeliano in Usa

AGI - In Cisgiordania un palestinese si è lanciato a bordo della propria auto contro un posto di blocco israeliano nei pressi dell'insediamento ebraico di Beit Horon, a ovest di Ramallah, ferendo gravemente un soldato. Il militare è Neria Leiter, figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter. L'assalitore, un uomo di 29 anni, è stato ucciso dalle forze israeliane.
Secondo la polizia israeliana, il conducente ha diretto il veicolo contro una poliziotta e il soldato mentre erano impegnati nei controlli delle automobili al checkpoint, prima di essere "eliminato". Leiter, un militare di circa 30 anni, è stato trovato privo di conoscenza e versa "in condizioni critiche", ha riferito il Magen David Adom, equivalente israeliano della Croce Rossa. Dopo aver ricevuto le prime cure d'emergenza, è stato trasferito all'ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme.
L'ambasciatore: "Mio figlio ha bisogno di un miracolo"
"Ringrazio l'esercito israeliano e il personale medico dello Shaare Zedek, che in questo momento sta lottando per la vita di Neria, e ringrazio il popolo d'Israele per le preghiere", ha scritto l'ambasciatore Yechiel Leiter sui social. "Credo nel potere della preghiera e credo che, quando il popolo d'Israele si unisce, avvengano miracoli. Neria ha bisogno di un miracolo", ha aggiunto.
Il fratello maggiore ucciso a Gaza
Il diplomatico ha ricordato che il figlio ha continuato a prestare servizio come riservista dopo aver perso il fratello maggiore, Moshe Yedidia Leiter durante la guerra a Gaza, e che dal 7 ottobre ha trascorso centinaia di giorni in servizio su diversi fronti. "Il terrorismo palestinese mira a sradicare il popolo d'Israele dalla sua terra. Loro scelgono la morte, noi scegliamo la vita", ha concluso l'ambasciatore. Il ministero palestinese della Sanità ha confermato che un palestinese di 29 anni è stato ucciso dall'esercito israeliano nella stessa zona.