Ucraina: Zelensky a Trump: 'Stop alla guerra prima dell'inverno'

AGI - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha espresso l'auspicio di riuscire a porre fine alla guerra con la Russia prima dell'inverno, contando sull'aiuto del presidente statunitense Donald Trump. "Spero che porremo fine a questa guerra e che il presidente Trump ci aiuti a farlo. Credo che dobbiamo riuscirci, se possibile, prima dell'inverno", ha dichiarato Zelensky all'inizio dell'incontro con Trump nella sede delle Nazioni Unite a New York. Il presidente americano ha annuito alle sue parole.
L'Ucraina potrà produrre Patriot?
Interpellato sulla possibilità che gli Stati Uniti autorizzino l'Ucraina a produrre autonomamente missili intercettori per i sistemi di difesa antiaerea Patriot, Trump ha risposto che è "possibile". Il tema, ha aggiunto, sarebbe stato discusso dai due presidenti e dalle rispettive delegazioni a porte chiuse. Trump aveva promesso a luglio, durante il vertice Nato di Ankara, di concedere a Kiev le autorizzazioni necessarie, ma successivamente era sembrato fare marcia indietro in alcune dichiarazioni pubbliche.
Il trilaterale
Il presidente americano non ha dato una risposta chiara sulla possibilità di un incontro trilaterale con Zelensky e il leader russo Vladimir Putin al vertice del G20 di dicembre a Miami. Si è limitato a ricordare che Putin è disposto a incontrarlo, come già avvenuto in Alaska nell'agosto 2025, e ha ribadito che entrambi i leader vogliono porre fine alla guerra. Quanto alla legge approvata recentemente dal Congresso, che gli attribuisce il potere di imporre dazi ai Paesi che finanziano lo sforzo bellico del Cremlino acquistando petrolio russo, Trump l'ha definita "molto severa" e capace di conferirgli ampi poteri.
Gli attacchi alle infrastrutture energetiche
Zelensky ha dichiarato dopo l'incontro di aver discusso con lui della possibilità di una cessazione degli attacchi di Russia e Ucraina contro le infrastrutture energetiche e delle modalità per porre fine al conflitto. Secondo Zelensky, Kiev è "pronta a qualsiasi tipo di cessate il fuoco contro obiettivi energetici. Spero che gli Stati Uniti trovino un modo per portare la Russia al tavolo delle trattative. Abbiamo anche parlato dei preparativi per l'inverno e ho richiesto la fornitura di missili Patriot". In conclusione, ha ribadito di essere "pronto a incontrare Putin in un incontro trilaterale con Trump" e ha affermato che Trump non gli ha chiesto di interrompere unilateralmente gli attacchi contro obiettivi energetici in Russia.