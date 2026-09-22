Sparatoria davanti a una scuola in Turchia, feriti 4 studenti

AGI - E' stato arrestato l'uomo che ha presumibilmente attaccato e ferito a colpi di pistola otto studenti, radunatisi questa mattina fuori da due scuole di Manisa, in Turchia. Al momento della notifica, un gran numero di squadre di sicurezza e mediche si trovano sul luogo della sparatoria. Secondo le prime ricostruzioni sull'incidente, si è appreso che otto persone sono state colpite e che sia stata utilizzata una pistola e non un fucile, come emerso nelle prime indiscrezioni.
I feriti sono stati portati in ospedale. Il sospetto attentatore è stato catturato e detenuto dalle nostre forze di sicurezza. E' stata avviata un'indagine ma ancora non è chiaro il movente.
Il precedente
La Turchia era stata scossa all'inizio dell'anno da una sparatoria sempre in una scuola compiuta da un quattordicenne a Kahramanmaras, nel sud, che aveva causato la morte di un insegnante e di nove bambini di 10 e 11 anni. L'autore, figlio di un poliziotto in pensione, era morto sul posto. Quell'attacco - la peggiore sparatoria in una scuola nella storia del Paese - aveva portato alla rimozione dall'incarico del viceministro dell'Istruzione.
Un altro episodio si era verificato nella provincia sud-orientale di Sanliurfa, dove un ex studente ha aperto il fuoco nella sua vecchia scuola superiore, ferendo 16 persone prima di togliersi la vita durante uno scontro con la polizia. Questi attacchi hanno suscitato indignazione nell'opinione pubblica. Oltre a rimuovere il viceministro dell'Istruzione, il presidente, Recep Tayyip Erdogan, aveva annunciato ad aprile l'introduzione di misure governative, tra cui restrizioni sul possesso di armi da fuoco.
Colpi di fucile hanno seminato il panico questa mattina intorno di fronte a una scuola superiore a Manisa, in Turchia. In base alle prime notizie riportate dalle tv locali ci sono quattro studenti feriti. L'attacco ha avuto luogo davanti alla Turgutlu Inci Uzmez Vocational Technical and Anatolian High School.
Caccia all'uomo
Sul luogo sono accorse squadre della polizia e ambulanze. I feriti sono stati portati all'ospedale statale di Turgutlu dalle ambulanze. La polizia ha fatti partire una vera e propria caccia all'uomo per catturare l'aggressore che è fuggito a piedi.