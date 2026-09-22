Usmanov e Fridman esclusi dalle sanzioni dell'Ue contro la Russia
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Usmanov e Fridman esclusi dalle sanzioni dell'Ue contro la Russia

Secondo fonti diplomatiche, i due miliardari russi sono stati estromessi dalla lista di Bruxelles, ma il pacchetto di misure si protrarrà per i prossimi tre anni
Sara Dellabella, corrispondente da Bruxelles
Vladimir Putin e Alisher Usmanov
Mikhail KLIMENTYEV / Sputnik / AFP - Vladimir Putin e Alisher Usmanov
sanzioni ue russia
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AGI - L'accordo trovato sul rinnovo delle sanzioni individuali dell'Ue contro la Russia prevede la rimozione dalla lista per Alisher Usmanov e Mikhail Fridman, con il prolungamento delle sanzioni per i prossimi 36 mesi invece del rinnovo semestrale attuale.

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Lo affermano fonti diplomatiche all'AGI.

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La riunione

"È un accordo piuttosto sgradevole, ma meglio questo che perdere quasi 3000 designazioni", afferma la fonte diplomatica. Secondo un'altra fonte, alla riunione degli ambasciatori dell'Ue di questo pomeriggio c'è stata una discussione positiva. Ora si procederà con il lavoro tecnico sul rinnovo e sarà avviata una procedura scritta per l'adozione, in vista di una rapida conclusione.

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