Nord Corea: Kim esalta 'un'arma di nuovo tipo' dopo test missili

AGI - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il test di un sistema d'arma di "nuovo tipo", presentandolo come prova dei progressi della tecnologia militare del Paese, secondo quanto riferito martedì dai media statali.
Kim Jong e l'"arma di nuovo tipo" in Nord Corea
L'annuncio è giunto due giorni dopo che Corea del Sud e Giappone avevano reso noto il lancio, da parte di Pyongyang, di due missili balistici a corto raggio nelle acque al largo della costa orientale; un'azione condannata dai due Paesi come una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione.
La Corea del Nord ha sancito per legge il proprio status di Stato dotato di armi nucleari, con la leadership che ha ripetutamente dichiarato permanente e irreversibile l'arsenale atomico del Paese.
I test di domenica 20 settembre
L'ufficio missilistico del Paese dotato di armi nucleari ha "testato con successo un nuovo tipo di arma" domenica, alla presenza del leader Kim Jong Un, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale di Pyongyang, la Korean Central News Agency (KCNA). Pyongyang non ha specificato in cosa consistesse il sistema d'arma, ma ha affermato che Kim ha elogiato il lancio definendolo "senza dubbio una dimostrazione impressionante di tecnologia di difesa ultramoderna".
Il leader nordcoreano ha avvertito che tali progressi provocherebbero agli avversari "un mal di testa incurabile e un colpo molto crudele e inevitabile", ha riportato la KCNA.I lanci di domenica sono avvenuti otto giorni dopo che la Corea del Nord aveva sparato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mare Orientale - noto anche come Mar del Giappone - nell'ambito di quella che è stata successivamente descritta come un'esercitazione congiunta di potenza di fuoco.
La condanna di Seul
Tale esercitazione ha coinvolto artiglieria a lungo raggio e missili, con le armi che hanno "colpito i bersagli con una precisione del 100%", hanno riferito i media statali.
Secondo la KCNA, Kim ha collegato il test di domenica alla preparazione militare del Paese, affermando che "acquisire una tale tecnologia riveste un'importanza fondamentale per la prontezza bellica dello Stato e per il futuro sviluppo delle forze armate".
Seul ha condannato i lanci, definendoli una violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e ha esortato Pyongyang a interrompere le attività legate ai missili balistici.
La protesta di Tokyo
Il Giappone ha presentato una "ferma protesta" alla Corea del Nord per i lanci, definendoli una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione. La scorsa settimana, Pyongyang ha respinto una risoluzione adottata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) che chiedeva l'arresto delle attività nucleari, sostenendo che il suo status di potenza nucleare è stato "fissato in modo irreversibile e permanente" dalle proprie leggi.
Il portavoce del ministero degli Esteri della Corea del Nord ha dichiarato che la risoluzione dell'AIEA "non ha alcun effetto sulla posizione della RPDC come Stato dotato di armi nucleari", utilizzando l'acronimo della denominazione ufficiale del Paese. Kim Yo Jong, l'influente sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha recentemente affermato che lo status di potenza nucleare del Paese è "assoluto" e ha definito "idioti" coloro che sperano in una sua denuclearizzazione.