Israele minaccia: Se Hamas rapisce evacueremo Gaza City

AGI - "Informazioni di intelligence" indicano che Hamas sta pianificando nuovi rapimenti di israeliani, se questo accadrà "l'intero milione di abitanti di Gaza City sarà evacuato verso sud". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.
La minaccia di Katz ad Hamas e ai suoi sostenitori
"Alla luce di varie intenzioni e informazioni di intelligence, avverto l'organizzazione terroristica e i suoi sostenitori, dall'Iran a Erdogan: se anche un solo soldato o civile israeliano venisse rapito, l'intero milione di abitanti di Gaza City verrebbe evacuato verso sud", ha dichiarato Katz durante la cerimonia commemorativa annuale per i soldati caduti nella guerra dello Yom Kippur del 1973.
"Questo è il linguaggio che le organizzazioni terroristiche jihadiste di Gaza e del Libano comprendono, ed è il linguaggio che parliamo anche noi: evacuare la popolazione, distruggere le infrastrutture e impadronirsi del territorio", aggiunge Katz.
"Israele non si ritirerà dalla linea gialla fino all'eliminazione di Hamas"
Il ministro israeliano ribadisce inoltre che Israele "non si ritirerà dalla Linea Gialla a Gaza verso nuove linee di dispiegamento all'interno di Gaza finché Hamas non sarà eliminato e Gaza non sarà disarmata e privata dei tunnel".
Dopo la guerra a Gaza, quasi tutti gli abitanti della Striscia vivono a Gaza City e nelle zone limitrofe lungo la costa, mentre le IDF controllano gran parte della Striscia.