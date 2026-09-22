Ucraina: Attacchi a Dnipro e diplomazia all'ONU

AGI - Ennesima notte di attacchi in Ucraina, dove nuovi bombardamenti russi notturni hanno ucciso almeno due persone a Dnipro, nell'area orientale del Paese.
Lo hanno annunciato le autorità, mentre il presidente Volodymyr Zelensky si trova a New York per perorare la causa dell'Ucraina. "Il nemico ha attaccato quattro distretti della regione con missili, droni e artiglieria", ha scritto su Telegram Oleksandr Ganja, capo dell'amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk. "A Dnipro, magazzini e un'azienda hanno subito gravi danni. Due persone sono rimaste uccise", ha aggiunto, segnalando anche sei feriti.
Secondo il funzionario, sono stati presi di mira anche siti industriali a Kryvyj Rih e Pavlohrad, due città della regione.
Il sostengo della Francia all'Ucraina
Intanto sul fronte della diplomazia, il presidente francese Emmanuel Macron, ha comunicato su X che ci sarà un "Incontro approfondito stasera con il Presidente Zelensky".Sottolineando inoltre come "I colpi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine minacciano di privare milioni di famiglie del riscaldamento e dell'elettricità. La Francia sarà al fianco dell'Ucraina per affrontare l'inverno e il G7 Energia sarà anch'esso mobilitato al suo fianco. Stiamo rafforzando la sua difesa antiaerea con la firma di un contratto per la consegna di radar, nonché la fornitura di intercettori". "Ho inoltre affrontato questo sostegno con il Presidente Trump, così come la prospettiva di una tregua energetica e di un moratorio nel Mar Nero, che sosteniamo. Sarà una questione delle negoziazioni che devono riprendere e che devono condurre a una pace giusta e duratura".
Il colloquio di Macron con Trump
Parlando sempre dell'incontro con il Presidente Usa, Macron aveva definito il colloquio come "utile e costruttivo". Lasciando la Trump Tower, il presidente Francese aveva infatti rimarcato la centralità della messa in sicurezza delle "le forniture dal Mar Rosso", ribadendo la centralità della situzione a Kyev nel incontro con il Tycoon: "abbiamo avuto una lunga discussione su Ucraina e Russia e ho sottolineato la necessità di aiutare i nostri amici ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori".
La presidenza francese del G7 ha ricordato come l'Ucraina rappresenti una priorità. La riunione dei ministri del G7 a New York - svoltasi senza la presenza del Segretario di Stato americano Marco Rubio, comunque rappresentato - ha permesso di ribadire il "sostegno incrollabile" all'Ucraina, "alla sua sovranità e alla sua integrità territoriale", sottolinea la presidenza francese. "Il confronto si è concentrato sul rafforzamento del sostegno finanziario e militare all'Ucraina, in particolare nell'ambito della difesa antiaerea".
Gli incontri di Zelensky al G7
"Insieme alla First Lady Olena Zelenska e alla squadra diplomatica, siamo atterrati a New York per la 81 sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite" scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Sono in programma circa 20 incontri, tra cui con il Presidente degli Stati Uniti, leader europei, senatori e membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, capi di organizzazioni internazionali, principali aziende americane e think tank. È anche pronto per essere firmato un nuovo Accordo sui Droni".
"Naturalmente, la priorità numero uno dell'Ucraina è avvicinare la pace e proteggere le vite del nostro popolo. Ci sono proposte concrete di sicurezza e misure di de-escalation che potrebbero avvicinare la fine della guerra. Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea e garantire un finanziamento sufficiente per l'Ucraina. Proprio come l'anno scorso, terremo il Summit della Piattaforma Internazionale sulla Crimea a New York. Ci sarà una vasta rappresentanza di alto livello da vari paesi, e apprezziamo il coinvolgimento di tutti i nostri partner e il loro sostegno alla nostra integrità territoriale e sovranità.
"Olena si rivolgeà agli studenti e al corpo docente della Columbia University e presenterà i risultati del Vertice delle First Lady e dei Gentlemen alle Nazioni Unite. La First Lady ha in programma anche una serie di incontri con aziende americane e filantropi a sostegno dei progetti della Olena Zelenska Foundation, nonché un certo numero di incontri bilaterali, tra cui con la moglie del primo ministro del Regno Unito e la Presidente della Banca Mondiale".
Kaja Kallas e le nuove sanzioni contro la Russia
In questo quadro, la vicinanza al popolo ucraino è stata ribadida anche dala responsabile della diplomazia europea. Kaja Kallas, infatti, ha esortato i paesi membri dell'UE a mantenere la politica di sanzioni contro la Russia, mentre proseguono le discussioni sulla possibilità di revocarne alcune nei confronti di due oligarchi russi.
Le sanzioni contro la Russia rimangono "il fulcro" della politica europea volta a esercitare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina, ha detto Kaja Kallas durante una conferenza stampa a New York, a margine dell'Assemblea generale dell'ONU.
"Alcuni Stati membri hanno chiesto che determinate persone vengano rimosse dalla lista; è per questo che tali discussioni sono attualmente in corso", ha sottolineato, auspicando che si concludano presto. "Abbiamo chiaramente bisogno di stabilita', ovvero che le sanzioni restino in vigore più a lungo. Ecco perche' stiamo lavorando anche a un nuovo pacchetto di sanzioni", ha aggiunto.