Cubo di Rubik: una bimba di 6 anni scende sotto i 4,5 secondi

AGI - Una bambina cinese di sei anni ha stabilito un nuovo record mondiale femminile risolvendo un cubo di Rubik 3x3 in poco più di quattro secondi.
Lo hanno riferito i media ufficiali cinesi.
La maghetta del cubo di Rubick
La giovane 'speedcuber' Lian Yunzhi ha infranto due volte questo mese il record mondiale femminile di media per il 3x3, durante due competizioni certificate dalla World Cube Association a Wuhan e Guangzhou, secondo quanto riportato dall'emittente statale Cctv: la bimba ha registrato medie di 4,52 e 4,27 secondi dopo aver risolto il Cubo di Rubik per cinque volte consecutive.
Il record femminile
Lian, originaria di Chengdu, è "la prima 'speedcuber' donna a scendere sotto una media di 4,5 secondi", ha aggiunto la Cctv. Un video pubblicato dall'emittente cinese mostra la bambina, con un fiocco rosso a quadretti tra i capelli, mentre maneggia con destrezza il cubo di Rubik. Dopo aver risolto il rompicapo, appoggia il cubo sul tavolo, batte le mani ed esulta alzando il pugno in aria.
Un talento scoperto a scuola
Soprannominata "Zhizhi", Lian ha scoperto il cubo di Rubik iscrivendosi a un corso specifico - una delle varie attività extrascolastiche che affiancavano le lezioni di danza e musica - ha raccontato la madre, Lin Yangxi, ai media locali.
Lin si è "resa conto gradualmente" che il cubing era un' "attività eccellente per favorire lo sviluppo completo delle capacità di un bambino" e ha deciso di puntare su questa disciplina. La figlia ha ormai imparato oltre 1.300 algoritmi per la risoluzione del cubo di Rubik e si esercita quotidianamente per due o tre ore, ha raccontato Lin.