Gli appuntamenti chiave di oggi all'Assemblea Onu

AGI - Si apre oggi a New York la settimana di alto livello dell'81esima Assemblea generale delle Nazioni Unite (Ungca), con la prima giornata del dibattito generale dei capi di Stato e di governo.
Il tema della sessione è "Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione: un'Onu che produce risultati per tutti". Oltre che sui discorsi dei leader, tra cui quello di Donald Trump, l'attenzione è puntata sui bilaterali a margine dell'evento a Palazzo di Vetro.
I dossier al centro della giornata sono soprattutto Medio Oriente e Ucraina e il ruolo degli Stati Uniti in un momento di forte crisi del multilateralismo. Ma quali sono gli appuntamento principali della giornata?
Apertura del dibattito e discorsi dei leader
Alle ore 9 locali, che corrispondono alle 15 in Italia, nell'aula dell'Assemblea generale intervengono, nell'ordine previsto dal programma: il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres; il presidente dell'Assemblea generale Khalilur Rahman; il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva; il presidente degli Stati Uniti Donald Trump; il re di Giordania Abdullah II; il presidente turco Recep Tayyip Erdogan; il presidente del Kirghizistan Sadyr Japarov; l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani; il presidente lituano Gitanas Nauseda.
Il discorso di Trump - previsto per le 9:55 locali, le 16:11 in Italia - è uno dei momenti più attesi della giornata e arriva mentre Washington è impegnata contemporaneamente sui dossier Iran/Medio Oriente e Ucraina. Sul tema, alle 16:30 locali (22:30 italiane) è previsto un evento di alto livello sulla soluzione dei due Stati, al quale interviene anche Guterres. Il dossier Gaza e il futuro assetto politico del Medio Oriente sono tra i temi destinati a dominare anche la diplomazia parallela ai lavori dell'Assemblea.
La giornata diplomatica del tycoon
Il presidente Usa dovrebbe incontrare almeno 11 leader oggi. Il bilaterale più atteso è quello con l'ucraino Volodymyr Zelensky (previsto per le 13:15 locali, le 19:15 in Italia) che dovrebbe concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare.
Trump vedrà prima Mette Frederiksen, premier danese, e Jens-Frederik Nielsen, premier della Groenlandia, con cui è prevista la firma di un accordo sulla presenza militare americana in Groenlandia. Sarà poi la volta del primo colloquio faccia a faccia col nuovo premier britannico Andy Burnham. Alle 12:30 locali (le 18:30 in Italia) è previsto il colloquio con la premier giapponese, Sanae Takaichi, sul quale incombe l'ombra lunga dell'imminente visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca giovedì.
Alle 14:45 locali, Trump partecipa a un incontro multilaterale con il Consiglio di Cooperazione del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Kuwait e Qatar), sullo sfondo dell'escalation in Yemen e del conflitto con l'Iran. La giornata del leader statunitense si conclude con il ricevimento per i leader Ungca al Lotte Palace Hotel di New York, dove a margine incontrerà la leader venezuelana ad interim, Delcy Rodrigue. Subito dopo, Trump ripartirà con la First Lady Melania per la Casa Bianca.
L'agenda di Emmanuel Macron
Particolarmente rilevante anche l'agenda del capo dell'Eliseo che ieri ha già incontrato Trump e Zelensky. Avrà diversi incontri con leader africani, latinoamericani e mediorientali e ha in programma un colloquio con Guterres.