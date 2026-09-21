Voli cancellati a New York, operai tagliano cavo centro radar

AGI - Centinaia di voli negli Stati Uniti sono stati costretti a rinviare il decollo a causa di un problema tecnico che ha riguardato la costa est. Gli aeroporti colpiti sono stati il Jfk, Newark, LaGuardia e Westchester County a New York, il Logan International Airport di Boston, l’aeroporto internazionale di Philadelphia e il Teterboro in New Jersey.
Problema tecnico nel centro radar
Il problema tecnico si è verificato al Terminal Radar Approach Control di Philadelphia, il sistema federale che gestisce gli arrivi e le partenze nella costa est. “Una squadra di operai impegnata nei lavori di Amtrak, ha accidentalmente tranciato un cavo in fibra ottica nel New Jersey, causando un’interruzione delle telecomunicazioni e costringendo le autorità federali a sospendere i voli nel Nordest”, ha spiegato su X il segretario ai Trasporti Sean Duffy.
Caos voli aerei negli Usa
“Questo incidente - ha aggiunto il rappresentante del governo Usa - mette ancora di più in evidenza il bisogno di finanziare ulteriormente interventi per modernizzare infrastrutture ormai vecchie ed evitare in futuro altre interruzioni come questa”.