Voli cancellati a New York, operai tagliano cavo centro radar
Gli operai tagliano un cavo del centro radar Usa: centinaia di voli cancellati a New York, Boston e Philadelphia
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Gli operai tagliano un cavo del centro radar Usa: centinaia di voli cancellati a New York, Boston e Philadelphia

Il problema tecnico, dovuto ad un errore accidentale, ha riguardato la costa est degli Stati Uniti. Gli aeroporti colpiti sono stati il Jfk, Newark, LaGuardia e Westchester County a New York, il Logan International Airport di Boston, l’aeroporto internazionale di Philadelphia e il Teterboro in New Jersey
Massimo Basile
L'aeroporto John F. Kennedy di New York
Melissa Bender / NurPhoto / NurPhoto via AFP - L'aeroporto John F. Kennedy di New York
voli New York
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AGI - Centinaia di voli negli Stati Uniti sono stati costretti a rinviare il decollo a causa di un problema tecnico che ha riguardato la costa est. Gli aeroporti colpiti sono stati il Jfk, Newark, LaGuardia e Westchester County a New York, il Logan International Airport di Boston, l’aeroporto internazionale di Philadelphia e il Teterboro in New Jersey.

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Problema tecnico nel centro radar

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Il problema tecnico si è verificato al Terminal Radar Approach Control di Philadelphia, il sistema federale che gestisce gli arrivi e le partenze nella costa est. “Una squadra di operai impegnata nei lavori di Amtrak, ha accidentalmente tranciato un cavo in fibra ottica nel New Jersey, causando un’interruzione delle telecomunicazioni e costringendo le autorità federali a sospendere i voli nel Nordest”, ha spiegato su X il segretario ai Trasporti Sean Duffy.

Caos voli aerei negli Usa

“Questo incidente - ha aggiunto il rappresentante del governo Usa - mette ancora di più in evidenza il bisogno di finanziare ulteriormente interventi per modernizzare infrastrutture ormai vecchie ed evitare in futuro altre interruzioni come questa”.

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