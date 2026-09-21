Russia, manca l'accordo in Ue sul rinnovo delle sanzioni
Stallo nell'Unione europea sulle sanzioni alla Russia 
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Stallo nell'Unione europea sulle sanzioni alla Russia

Il dibattito tra i diplomatici europei va avanti da settimane e il regime sanzionatorio, scaduto lo scorso 15 settembre, ha già subito una proroga per consentire un ulteriore approfondimento
Sara Dellabella corrispondente da Bruxelles
Ambasciatori Ue, trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La Commissione europea
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AGI - Neanche questa sera gli ambasciatori Ue sono riusciti a trovare un accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Il dibattito tra i diplomatici Ue va avanti da settimane e il regime, scaduto lo scorso 15 settembre, ha già subito una proroga per consentire un ulteriore approfondimento.

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La nuova deadline per l'intesa sulle sazioni alla Russia

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Ora la deadline è fissata a domani a mezzanotte. Per questo, dopo l'ennesima giornata di confronto, gli ambasciatori torneranno a riunirsi martedì mattina. Lo riferisce un diplomatico europeo affermando che è importante raggiungere un accordo il prima possibile.

Lo scontro sugli elenchi dei soggetti sanzionati

A quanto riferisce, proseguono le deliberazioni sul rinnovo degli elenchi dei soggetti sanzionati e proprio su questo punto si consuma lo "scontro". Questa volta a bloccare la decisione, che richiede l'unanimità dei consensi, sarebbe la Francia che chiede il de-listing dell'oligarca russo Alisher Usmanov, notoriamente legato a Putin.

La richiesta della Francia

Secondo i media internazionali la richiesta della Francia sarebbe legata a uno scambio con l'Azerbaigian per la liberazione di due cittadini francesi detenuti a Baku. Usmanov, essendo di origini uzbeke e una personalità molto influente in Asia centrale, potrebbe favorire lo scambio. L'Ucraina ha già definito "inaccettabile" l'ipotesi che gli oligarchi russi possano essere eliminati dalla lista dei soggetti sanziona

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