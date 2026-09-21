Google apre un caffè IA a Bruxelles. Come funziona

AGI - Google inaugura a Bruxelles "Connected Cup", uno spazio temporaneo in cui conversare e parlare del futuro dell'Europa, con la tecnologia a fare da tratto d'unione. Connected Cup, come descritto nel sito dell'iniziativa, sarà un bar che resterà aperto dal 21 settembre al 16 ottobre nel quartiere europeo di Bruxelles, a metà strada fra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio europeo, dedicato al caffé e a vari eventi in vista del mese dell'innovazione nell'Ia.
Come funziona
"A Bruxelles si elaborano quotidianamente le politiche per oltre 450 milioni di persone che considerano l'Europa la propria casa. Il futuro dell'Europa si plasma qui e, il più delle volte, la conversazione inizia davanti a una tazza di caffé", si legge nel sito dell'iniziativa. Gli eventi saranno organizzati quotidianamente.
"Dimostrazioni pratiche, workshop coinvolgenti ed eventi sociali. Connected Cup é il luogo ideale per incontrare inventori, pensatori e costruttori europei che stanno plasmando questa tecnologia, riunendo appassionati di tecnologia, responsabili politici e futuri talenti dell'intelligenza artificiale", spiega ancora il sito dell'iniziativa.
Oltre a tavoli e uno spazio di lavoro condiviso, i clienti potranno provare varie tecnologie di Google, fra cui Gemini Notebook (il notebook con Ia di Google); Google Lens, il classico browser di ricerca di Google che ormai incorpora l'Ia; e una cabina per scattare e stampare foto istantanee modificate tramite Ia, con sfondi alcuni sfondi e situazioni particolari - per esempio a tema horror, surrealista o simile ai Muppets, che modificano l'aspetto dell'utente.