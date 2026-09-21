Giappone, cancellati 275 voli per l'arrivo del tifone Dujuan

AGI - L'arrivo del tifone Dujuan ha causato la cancellazione di 275 voli in Giappone e l'emissione di ordini di evacuazione per oltre 1,6 milioni di abitanti, mentre i meteorologi avvertivano del rischio di piogge potenzialmente da record in vista del suo avvicinamento a Tokyo.
Oggi il tifone si trovava a circa 130 chilometri a sud di Katsuura, vicino a Tokyo, con venti che raggiungevano i 144 chilometri orari; oltre 9 mila abitazioni sono rimaste senza elettricità nelle prefetture di Chiba, Saitama e Shizuoka, nonché in altre aree limitrofe a Tokyo.
Evacuati oltre 1,6 milioni di abitanti per l'allerta frane
Sono state inoltre diramate allerte per il rischio di frane a Tokyo e nelle prefetture di Chiba, Kanagawa e Shizuoka. "In queste zone (sottoposte ad allerta), le piogge rischiano di proseguire man mano che il tifone risale verso nord", ha dichiarato alla stampa Takuya Hosomi, dell'Agenzia meteorologica giapponese. Secondo l'Agenzia giapponese per la gestione degli incendi e dei disastri, oltre 1,6 milioni di abitanti di Tokyo e delle regioni limitrofe sono stati invitati a evacuare. Tali disposizioni non sono obbligatorie in Giappone.
I danni
Una persona è rimasta lievemente ferita e nove abitazioni hanno subito danni a causa del tifone. Le immagini pubblicate sui social media mostravano strade allagate davanti alla stazione di Kamakura, rinomata meta turistica. "Diverse zone della città sono allagate. È quindi pericoloso spostarsi in auto", ha avvertito su X il sindaco di Kamakura, Takashi Matsuo. Japan Airlines ha cancellato 120 voli nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ha cancellato 140 voli nazionali. Alcune compagnie ferroviarie hanno sospeso la circolazione su diverse linee a Tokyo e nelle regioni limitrofe. Domenica 20 settembre l'Agenzia meteorologica giapponese aveva avvertito che le piogge e i venti si sarebbero intensificati ancor prima dell'arrivo del tifone. "Il totale delle precipitazioni da qui a martedì potrebbe superare la media dell'intero mese di settembre e raggiungere livelli record", aveva previsto l'agenzia.
Cancellato anche il Tokyo Game Show
Il tifone ha causato la cancellazione dell'ultima giornata del Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, che si svolge a Chiba, vicino alla capitale. Sono stati annullati anche un grande festival musicale all'aperto e una partita di baseball in programma a Chiba.