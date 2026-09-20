Hacker scatenati contro il voto in Russia, computer fuori uso a Mosca

AGI - Sono in corso "attacchi informatici esterni su larga scala" contro il sistema di voto elettronico di Mosca, compreso il sistema responsabile dell'emissione delle schede cartacee nei seggi dove è in corso l'ultima giornata delle parlamentari. Lo ha riferito Dmitry Reut, vicepresidente della Commissione elettorale della città di Mosca dove per questo è stata interrotta la distribuzione delle schede cartacee, secondo quanto riferito dalla testata indipendente Meduza.
Il personale della commissione elettorale ha spiegato che i computer sono fuori uso "in tutta Mosca", rendendo impossibile votare con schede cartacee. Agli elettori viene chiesto di votare online, ma molti si rifiutano. Si ritiene che per le autorità sia più facile controllare e manipolare i risultati del voto elettronico rispetto a quelli del voto di persona con schede cartacee.
Gli attacchi DDoS alle infrastrutture elettorali
La presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, ha riferito che sono stati registrati oltre 1.000 attacchi informatici - di tipo DDoS - contro le infrastrutture elettorali russe e 124 attacchi contro il sistema di voto elettronico da remoto. Gli attacchi DDoS ("Distributed Denial-of-Service") mirano a sovraccaricare un sistema con ondate di richieste incessanti. "Gli attacchi sono stati condotti da gruppi altamente professionali e ben coordinati, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale", e la maggior parte di essi proveniva "dall'estero", ha affermato Pamfilova.
I segnali di interferenza ucraina
"Sono stati inoltre effettuati attacchi mirati contro l'intera infrastruttura di telecomunicazioni russa", ha aggiunto, precisando che questi "mostrano tutti segni di interferenza ucraina". La Commissione elettorale centrale aveva già segnalato ieri, nel secondo giorno di votazioni, che si svolgono anche elettronicamente in una trentina di regioni, che il sistema di voto era stato bersaglio di un "attacco informatico molto potente" che si è protratto per tutta la giornata.
L'affluenza alle elezioni della Duma
L'affluenza alle elezioni per la Duma di Stato ha superato quella del 2021, ha esultato la presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova. "Abbiamo già superato l'affluenza registrata alle analoghe elezioni del 2021", ha dichiarato Pamfilova, citata da Ria Novosti. Alle 15:18 ora di Mosca (le 14:18 in Italia), l'affluenza alle elezioni per il rinnovo del Parlamento era del 52,64%, secondo i dati della Cec; nel 2021, l'affluenza era stata del 51,72%.