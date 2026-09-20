La Turchia pronta ad aiutare l'Arabia Saudita contro gli Houthi nello Yemen

AGI – Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che l'Arabia Saudita potrebbe aver bisogno di sostegno militare nel conflitto in corso con le forze Houthi in Yemen. Fidan ha aggiunto che la Turchia, in quanto parte dell'Alleanza della Mecca, affronterà la questione con il Pakistan e potrebbe fornire l'assistenza tecnica necessaria.
Intervenendo in un'intervista in diretta all'emittente turca NTV, Fidan ha affermato che l'integrità territoriale e la sovranità dell'Arabia Saudita sono state oggetto di attacchi particolarmente gravi e che la Turchia, in virtù degli impegni assunti nell'ambito dell'alleanza, è solidale con Riad.
Il sostegno militare all'Arabia Saudita
"L'Arabia Saudita potrebbe aver bisogno di un sostegno a livello militare. In quanto Alleanza della Mecca, affronteremo la questione con il Pakistan e possiamo fornire l'assistenza tecnica necessaria", ha dichiarato Fidan.
Gli attacchi alle infrastrutture petrolifere
Il ministero degli Esteri turco ha condannato gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere nei pressi della Mecca e ha sottolineato che l'alleanza sta monitorando da vicino la situazione. Secondo Fidan, eventuali esigenze di carattere militare riguarderebbero con ogni probabilità specifici ambiti tecnici.