Germania: forte incremento AfD, storico sorpasso Die Linke
In Germania vincono gli estremisti. Balzo AfD e Die Linke trionfa a Berlino. Cdu crolla
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In Germania vincono gli estremisti. Balzo AfD e Die Linke trionfa a Berlino. Cdu crolla

I risultati elettorali sono "un disastro per il mio partito" ha detto il cancelliere Merz (Cdu) appena chiuse le urne nella capitale e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Berlino: Sostenitori e membri del partito Die Linke
Afp - Berlino: Sostenitori e membri del partito Die Linke
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AGI - Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha registrato un forte incremento di consensi nelle due elezioni regionali tenutesi a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll delle emittenti pubbliche Ard e Zdf.

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Il partito - la cui ascesa mette sotto pressione il governo del conservatore Friedrich Merz - dovrebbe vincere le elezioni nel Land nord-orientale con una percentuale compresa tra il 37% e il 38% dei voti e ottenere il 16% dei consensi nella capitale.

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La festa elettorale AfD
Afp - La festa elettorale AfD

Storico sorpasso di Die Linke a Berlino: Cdu e Spd in forte calo

Alle elezioni statali di Berlino, il partito Die Linke (Sinistra) si appresta a diventare il partito più forte per la prima volta nella sua storia. È quanto emerge dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 18. Secondo l'istituto di ricerca Forschungsgruppe Wahlen (Zdf), Die Linke dovrebbe ottenere il 26% dei voti (+13,8 punti percentuali), davanti alla Cdu con il 20% (-8,2 punti percentuali).

I Verdi al terzo posto con il 15,5% (-2,9 punti percentuali), appena davanti all'AfD con il 13,5% (+4,4 punti percentuali). L'Spd crolla al minimo storico del 12%, con un calo di 6,4 punti percentuali.

La reazione di Merz: "Un disastro, ma le riforme vanno avanti"

I risultati elettorali sono "un disastro per il mio partito" ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) appena chiuse le urne a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito un "disastro" la pesante sconfitta subita dal suo partito, la Cdu, nelle elezioni nel Land di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ma ha promesso di portare avanti il programma di riforme. "Le riforme devono essere attuate", ha dichiarato dopo che il suo partito di centro-destra è crollato intorno al 5% nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll. "Mi assumo questa responsabilità perché voglio far progredire il nostro Paese", ha aggiunto.

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