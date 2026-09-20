Germania: forte incremento AfD, storico sorpasso Die Linke

AGI - Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha registrato un forte incremento di consensi nelle due elezioni regionali tenutesi a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll delle emittenti pubbliche Ard e Zdf.
Il partito - la cui ascesa mette sotto pressione il governo del conservatore Friedrich Merz - dovrebbe vincere le elezioni nel Land nord-orientale con una percentuale compresa tra il 37% e il 38% dei voti e ottenere il 16% dei consensi nella capitale.
Storico sorpasso di Die Linke a Berlino: Cdu e Spd in forte calo
Alle elezioni statali di Berlino, il partito Die Linke (Sinistra) si appresta a diventare il partito più forte per la prima volta nella sua storia. È quanto emerge dalle prime proiezioni dopo la chiusura dei seggi alle 18. Secondo l'istituto di ricerca Forschungsgruppe Wahlen (Zdf), Die Linke dovrebbe ottenere il 26% dei voti (+13,8 punti percentuali), davanti alla Cdu con il 20% (-8,2 punti percentuali).
I Verdi al terzo posto con il 15,5% (-2,9 punti percentuali), appena davanti all'AfD con il 13,5% (+4,4 punti percentuali). L'Spd crolla al minimo storico del 12%, con un calo di 6,4 punti percentuali.
La reazione di Merz: "Un disastro, ma le riforme vanno avanti"
I risultati elettorali sono "un disastro per il mio partito" ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Cdu) appena chiuse le urne a Berlino e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore.
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito un "disastro" la pesante sconfitta subita dal suo partito, la Cdu, nelle elezioni nel Land di Meclemburgo-Pomerania Anteriore, ma ha promesso di portare avanti il programma di riforme. "Le riforme devono essere attuate", ha dichiarato dopo che il suo partito di centro-destra è crollato intorno al 5% nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo gli exit poll. "Mi assumo questa responsabilità perché voglio far progredire il nostro Paese", ha aggiunto.