Attacco di squalo in Australia: sbranato a 50m dalla riva

AGI - Un nuovo attacco mortale di squalo ha sconvolto l'Australia Occidentale. Un uomo è stato aggredito e ucciso mentre nuotava al largo di Sorrento Beach, una spiaggia molto frequentata situata nei pressi di Perth. L'episodio, avvenuto ad appena 50 metri dalla costa, porta a cinque il bilancio delle vittime umane causate dai predatori nel Paese dall'inizio dell'anno.
L'allarme ai servizi di emergenza è scattato nella mattinata di venerdì. Immediato l'intervento di elicotteri e imbarcazioni della polizia, che hanno perlustrato la zona mentre i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del nuotatore a causa delle gravissime ferite riportate. Le autorità locali hanno disposto la chiusura immediata di tutti i litorali dell'area fino a nuovo ordine.
Il racconto shock dei testimoni: "Come una bambola di pezza"
Sulla spiaggia si sono vissuti momenti di vero terrore tra i bagnanti che hanno assistito alla scena e notato chiazze di sangue in acqua.
"Sembrava una scena del film 'Lo squalo', con un corpo sballottato qua e là come una bambola di pezza", ha raccontato un testimone sconvolto all'emittente locale Seven. Secondo quanto riferito dall'organizzazione Surf Life Saving WA, l'aggressione è stata sferrata da uno squalo di grandi dimensioni di specie non ancora identificata.
Escalation di attacchi in Australia: è la quinta vittima
L'evento tragico di Sorrento Beach è soltanto l'ultimo di una scia di sangue che sta interessando le coste australiane. Soltanto pochi giorni fa, a Glenfield Beach (a nord di Perth), un altro uomo era sopravvissuto a un morso perdendo parte di una gamba.
Dall'inizio dell'anno gli attacchi letali registrati nel Paese sono cinque:
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Gennaio: un ragazzino di 12 anni morto nel porto di Sydney.
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Maggio-Giugno: tre subacquei deceduti in tre distinti episodi tra l'Australia Occidentale e il Queensland.
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Giugno: una donna gravemente ferita a Coogee (Sydney) con l'amputazione parziale del braccio.
Secondo i dati storici del database sugli incontri tra uomini e squali, dal 1791 a oggi si sono verificati oltre 1.300 incidenti in Australia, di cui più di 260 con esito mortale.