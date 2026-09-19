Trump firma nuove sanzioni contro la Russia. E Zelensky ringrazia
Trump firma nuove sanzioni contro la Russia e Putin. E Zelensky ringrazia
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Trump firma nuove sanzioni contro la Russia e Putin. E Zelensky ringrazia

L'obiettivo è aumentare la pressione su Mosca per la guerra in Ucraina, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso questa settimana
Trump firma nuove sanzioni contro la Russia. E Zelensky ringrazia
Adrian DENNIS, Roman PILIPEY, Gavriil Grigorov / AFP / SPUTNIK - Da sx il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin
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AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia con l'obiettivo di aumentare la pressione su Mosca per la guerra in Ucraina, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso questa settimana.

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Chi colpisce la legge

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La legge prende di mira in particolare i settori energetico e della difesa russi, oltre al presidente Vladimir Putin e ad altri alti funzionari. Il provvedimento attribuisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% sui principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare soprattutto Cina e India. (AGI)

I ringraziamenti di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per aver firmato la legge sulle sanzioni contro la Russia. "Il modo migliore per onorare la memoria di Lindsey sarebbe attuare pienamente e il più rapidamente possibile le disposizioni di questa legge", ha dichiarato, facendo riferimento al senatore repubblicano Lindsey Graham, promotore della linea dura su Mosca. Graham è morto improvvisamente l'11 luglio a Washington, poco dopo il ritorno da un viaggio a Kiev in cui aveva incontrato proprio Zelensky.

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