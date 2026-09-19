Avvistati droni sull’aeroporto del Lussemburgo, voli sospesi

AGI - Le autorità del Lussemburgo stanno indagando sugli avvistamenti di droni che hanno costretto alla sospensione temporanea delle operazioni presso il principale aeroporto del Paese durante la notte. A renderlo noto è stato il primo ministro Luc Frieden.
Frieden ha spiegato che il Lussemburgo sta collaborando con gli alleati della NATO sull'incidente, avvenuto in un contesto di crescente preoccupazione in Europa per gli attacchi ibridi provenienti dalla Russia.
Avvistati droni di grandi dimensioni
Secondo il premier, la presenza di «droni potenzialmente di grandi dimensioni» nello spazio aereo nazionale è stata osservata negli ultimi giorni ma è troppo presto per stabilire la loro provenienza. «Stiamo attualmente analizzando la situazione», ha dichiarato Frieden nel corso di una conferenza stampa televisiva.
Stop ai voli per motivi di sicurezza
Le operazioni di volo sono state brevemente sospese all'aeroporto di Lussemburgo nella notte tra venerdì e sabato, dopo che sono stati rilevati droni che volavano vicino e sopra l'aeroporto senza autorizzazione. L'aeroporto ha dichiarato che la misura è stata adottata "a scopo precauzionale per garantire la sicurezza dei passeggeri, degli equipaggi delle compagnie aeree, del personale aeroportuale e degli aeromobili".
Oltre 1.800 passeggeri coinvolti
La compagnia di bandiera Luxair ha dichiarato che oltre 1.800 passeggeri sono stati interessati dalla sospensione dei voli, che ha causato la deviazione di 17 voli in arrivo verso altri aeroporti come Bruxelles, Parigi e Francoforte.
"Luxair sta collaborando strettamente con l'aeroporto di Lussemburgo, le autorità competenti e i suoi partner operativi per assistere i passeggeri interessati e ripristinare il programma dei voli", ha affermato la compagnia aerea.
Operazioni riprese ma restano i disagi
Le operazioni sono riprese, ma sono previsti ulteriori disagi e ripercussioni a catena per tutta la giornata. "Questa è una novità per il Lussemburgo, ma non del tutto nuova per i nostri Paesi vicini", ha dichiarato Frieden in merito agli avvistamenti di droni, dopo una riunione d'emergenza con i ministri della Difesa e dell'Interno del Lussemburgo. Dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022, gli alleati europei di Kiev hanno lanciato l'allarme sugli "attacchi ibridi" collegati alla Russia.