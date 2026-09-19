Fumo nero e fiamme vicino all'aeroporto di Riad

AGI - Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riad da alcuni residenti.
Lo riferisce l'AFP. "In direzione dell'aeroporto abbiamo visto fumo nero e fiamme", ha dichiarato uno dei residenti.
Le cause
Secondo le prime indiscrezioni, la causa dell'incendio sarebbe da ricondurre a un serbatoio di carburante della Aramco andato in fiamme. I vigili del fuoco sono ancora impegnati a spegnere l'incendio di un serbatoio ormai distrutto, sulla cui struttura era visibile il logo del colosso petrolifero saudita Aramco.
I disagi
Il sito web di monitoraggio del traffico aereo FlightRadar24 ha segnalato gravi problemi all'aeroporto internazionale King Khalid di Riad, tra cui cancellazioni e ritardi. L'aeroporto è stato classificato con un indice di disservizio massimo di 5.0, il che significa che si sono verificati "gravi problemi con lunghi ritardi e diverse cancellazioni di voli".
I disagi sono seguiti a un allarme aereo emesso durante la notte dalle autorità saudite, il primo da quando i combattimenti nel vicino Yemen si sono intensificati questo mese. Ore dopo l'allarme diramato nelle prime ore del mattino, alcuni residenti hanno riferito all'AFP, di aver sentito quello che sembrava un'altra serie di esplosioni riecheggiare in alcune zone della capitale saudita.