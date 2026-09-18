Trump conferma contatti con gli Houthi: “Vogliono un accordo'

AGI - Donald Trump è tornato a ripetere che è aperto un canale di comunicazione con gli Houthi. "Stiamo parlando anche con gli Houthi e vorrebbero vedere se possiamo concludere un accordo", ha detto intervistato da Robert Sherman per Newsnation.
"L'Iran sta perdendo e vuole un accordo"
L'Iran è sconfitto e vuole trovare un'intesa con gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump lo ha ripetuto oggi in un'intervista a Robert Sherman di Newsnation. "In questo momento vogliono fare un accordo perché stanno perdendo sotto ogni aspetto. Stanno perdendo finanziariamente. Stanno perdendo militarmente. Stanno perdendo sotto ogni singolo aspetto. Quindi vedremo cosa succederà", ha detto a quanto riferito dal giornalista sul suo account X.