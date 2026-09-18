Trump bandisce Cnn, MsNow e Politico dalla Casa Bianca

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth Social di aver "bandito dalla Casa Bianca" Cnn, Msnow e Politico "per aver 'riportato' con costanza NOTIZIE FALSE".
"Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca Cmm, Msnow (che ha recentemente cambiato nome da Msnbc a causa della mancanza di pubblico e credibilità!) e Politico (che ha ricevuto un abbonamento illegale e ridicolo da 8 milioni di dollari, un record assoluto, direttamente dal governo degli Stati Uniti, sotto la presidenza del corrotto Joe Biden, per mantenerli "in vita". Mi sembra corruzione!), a causa della loro costante diffusione di NOTIZIE FALSE!", si legge nel messaggio, "i media non dovrebbero poter scrivere o diffondere costantemente FINZIONE e MENZOGNE quando si occupano del Presidente degli Stati Uniti, dell'Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America". "Altri media che diffondono notizie false seguiranno", ha avvertito Trump.
"Media Outlets shouldn’t be able to constantly write or report FICTION and LIES when they’re covering the President of the United States, the Trump Administration, or the United States of America. Other Fake News Media Outlets to follow." pic.twitter.com/jcRja0oj2d— The White House (@WhiteHouse) September 18, 2026
Trump insulta giornalista, 'sei disonesta'
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha insultato una giornalista che, citando il Primo Emendamento che sancisce la libertà di stampa, gli ha chiesto se stesse cercando di intimidire i giornalisti. "No, non mi piace la stampa disonesta, come te, perché sei terribile", ha risposto, parlando nello Studio Ovale.
Dopo aver messo al bando Cnn, MsNow e Politico, il presidente Donald Trump ha minacciato New York Times e Washington Post, definendoli "disgustosi". "Stiamo facendo così bene, ma loro prendono le storie più positive e le trasformano il più possibile in negative", ha aggiunto, parlando con i cronisti nello Studio Ovale.