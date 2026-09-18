Crosetto scrive a Kallas: 'Su Aspides urge intervento Ue'

AGI - L'Alto Rappresentante per la Politica estera e la Sicurezza ha ricevuto la lettera del ministro della Difesa Guido Crosetto che chiede un potenziamento della missione Aspides nel Mar Rosso. Lo confermano all'AGI fonti della Commissione. Crosetto, secondo quanto affermato da Il Foglio, nella lettera auspica in merito alla missione Aspides nel Mar Rosso, un "urgentissimo intervento dell'Unione Europea, oggi stesso" dal momento che ad ora, nella zona ad alto rischio ci sono solo una nave greca e una italiana. Inoltre, nella missiva il ministro della Difesa aggiungerebbe che in assenza di risposta, l'Italia sarebbe pronta a contribuire "con assetti propri".
Crosetto: "La Marina Militare garantirà il passaggio di navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb
Ieri Crosetto ha detto di non voler attendere le disposizioni della missione europea Aspides nel Mar Rosso per decidere se le navi italiane possono passare dallo stretto di Bab el-Mandeb. "Vorrei sottolineare l'importante contributo dell'Italia ad Aspides", ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Anouar El Anouni. Il portavoce europeo ha poi ricordato gli appelli agli Stati membri dell'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, in cui si chiede di rafforzare la missione europea.
"Negli ultimi 29 mesi, l'operazione Aspides ha protetto oltre 720 navi mercantili e monitorato più di 2.300 transiti. Nel 2024 ha inoltre salvato 128 marittimi e contribuito a scongiurare un grave disastro ambientale", ha aggiunto El Anouni. "La presenza attiva di Aspides nella regione ha dunque tutelato la vita dei marittimi e sta contribuendo a garantire la sicurezza di una rotta marittima di importanza cruciale, soprattutto nell'attuale contesto geopolitico, caratterizzato da estrema volatilità", ha concluso.