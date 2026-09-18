Seggi aperti in Russia per l'elezione della Duma

AGI - Seggi aperti in Russia da oggi e fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e per altre cariche elettive. Lo riportano le agenzie russe. Tutti i 1.443 seggi elettorali di Mosca hanno aperto in orario, senza alcuna irregolarità", afferma il presidente della Commissione elettorale della città di Mosca. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la camera bassa del parlamento russo, si concluderanno domenica alle 18. La penisola russa della Kamchatka e la Chukotka, sull'Oceano Pacifico, sono state le prime delle 11 zone orarie della Russia a iniziare le votazioni. Seggi elettorali aperti anche in Crimea. I seggi elettorali hanno aperto al suono dell'inno nazionale russo. Più di un milione di elettori hanno già espresso il proprio voto online, secondo i dati del portale per il voto elettronico a distanza citato da Ria Novosti.
Le prime elezioni in tempo di guerra
Le prime elezioni parlamentari in tempo di guerra del paese, senza praticamente alcuna opposizione, garantiranno con ogni probabilità il dominio politico di Vladimir Putin sul Paese. Il partito di Putin, Russia Unita, ha la certezza di mantenere il suo schiacciante controllo della camera bassa, la Duma di Stato. Anche diversi partiti minori dell'"opposizione sistemica", che votano in sintonia con il governo su tutte le questioni chiave, dovrebbero mantenere la loro rappresentanza. Gli elettori esprimono due voti separati, assegnando metà dei 450 seggi della Duma scegliendo i partiti politici elencati sulla scheda elettorale. I restanti seggi vengono assegnati in collegi uninominali, dove gli elettori scelgono i singoli candidati.
Le autorità hanno deciso di estendere le votazioni all'intero fine settimana nel tentativo di aumentare l'affluenza alle urne dei 111 milioni di elettori aventi diritto e hanno consentito il voto elettronico.
"La vostra scelta e la vostra determinazione dimostreranno ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, legato da valori condivisi, memoria storica e amore per la Madrepatria", ha dichiarato Putin alla nazione prima del voto.
Le esclusioni dell’opposizione
Il partito liberale Yabloko, l'unica entita' politica registrata ad aver osato criticare la guerra, è stato escluso dalle elezioni il mese scorso dalla Corte Suprema russa e conta solo poche decine di candidati nei collegi uninominali. Inoltre, alcuni politici pacifisti sono stati incarcerati o costretti a fuggire all'estero prima della campagna elettorale.