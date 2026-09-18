Lituania prepara piano di evacuazione in caso di minaccia russa

AGI - La Lituania ha predisposto un piano di evacuazione per i residenti di Vilnius in caso di minaccia militare o grave crisi. Una delle tre principali vie di fuga dalla capitale sarà il confine con la Polonia. Lo riporta RBC-Ucraina, citando la radio lituana Rollskieradio.
ygimantas Soloviovas, rappresentante del Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Vilnius, ha dichiarato che "la Polonia dovrebbe essere una delle destinazioni per l'evacuazione dalla capitale". Secondo la radio lituana, "le autorita' del Voivodato di Podlaskie stanno già preparando la regione a un possibile ruolo di corridoio di transito per i residenti dei Paesi baltici. Secondo il piano, l'ordine di evacuazione dipenderà dalla posizione e dall'entità della minaccia". Oltre alla Polonia, sono previsti percorsi verso nord e ovest della Lituania.
Jet russi nei cieli lituani, decollano aerei italiani
Ieri due Eurofighter italiani schierati nella missione di difesa aerea NATO a Šiauliai, in Lituania, sono decollati d'urgenza (modalità scramble) nel pomeriggio di oggi dopo che due jet russi avevano violato lo spazio aereo del Paese.
L'operazione è stata coordinata attraverso il Centro operazioni aeree combinate della NATO a Uedem, in Germania.
Meloni: "Non reagire alle provocazioni di Mosca"
Durante la visita al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre presso la Government Guest House di Oslo, la premier Giorgia Meloni ha detto che “le provocazioni da parte di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come Putin aveva promesso". E quindi "dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza, non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa". È un invito diretto a Bruxelles e ai partner dell'Unione europea.