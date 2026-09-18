Bolivia, scoperto il Leopardus tilcayo dopo oltre un secolo

AGI - Un team internazionale di scienziati ha identificato in Bolivia, nelle foreste pluviali degli Yungas, una nuova specie di felino selvatico: il Leopardus tilcayo, una sorta di gatto selvatico mai avvistato prima in oltre un secolo.
La specie, battezzata anche come 'gatto tilcayo', è stata identificata attraverso l'analisi del DNA di esemplari storici conservati nei musei e di campioni prelevati da animali vivi, secondo quanto riportato da National Geographic. I ricercatori hanno stabilito che quello che finora era considerato un unico gruppo di felini ampiamente diffuso è in realtà composto da almeno cinque specie diverse.
Le caratteristiche del Leopardus tilcayo
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology, è stato condotto da un team internazionale che comprende lo scienziato Eduardo Eizirik, il ricercatore Jonas Lescroart e l'esploratrice di National Geographic Paola Nogales Ascarrunz.
Il gatto tilcayo è un piccolo felino che misura circa 46 centimetri dalla testa alla punta della coda e pesa circa 1,4 chili, meno di un gatto domestico medio. Si distingue dal gatto tigre per le macchie più grandi, una coda più lunga e sottile e un mantello dai toni più tenui. L'esemplare utilizzato per la ricerca è un maschio di dieci anni che attualmente vive nel Santuario di Fauna Selvatica Senda Verde, in Bolivia.
A new species of cat has been identified for the first time in a century—and experts think that there may be even more to discover around the world: https://t.co/woOXXxJOXB pic.twitter.com/OX12m8wV3V— National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026
La scoperta
L'animale è arrivato al Santuario intorno al 2017, dopo che una famiglia del luogo - che lo teneva in casa - lo ha consegnato affinché ricevesse le cure necessarie. Nogales Ascarrunz lo ha notato mentre prestava servizio come volontaria alla Senda Verde. Il nome scientifico 'Leopardus tilcayo' rende omaggio alle comunità locali che hanno trovato e accudito l'animale.
I ricercatori non sanno ancora quanti esemplari di questa specie felina vivano allo stato selvatico e per questo Nogales Ascarrunz sta installando foto-trappole nelle foreste degli Yungas per documentare la specie, conoscerne la distribuzione, il comportamento e le esigenze di habitat.