Sudafrica: rapito e ucciso noto giornalista tv

AGI - Il giornalista sudafricano Owen Ndlovu, ex presentatore sportivo della televisione pubblica sudafricana SABC, è stato trovato morto e ferito da arma da fuoco ieri nel nord del paese, lo hanno riferito la sua famiglia e la polizia.
Owen Ndlovu, volto dell'informazione in Sudafrica
Il portavoce della famiglia, Eugene Mthethwa, ha dichiarato che il corpo di Ndlovu, 54 anni, è stato trovato dai residenti di Thokoza, nel comune di Ekurhuleni, dopo essere stato rapito martedì notte, secondo quanto riportato giovedì dai media locali.
"Secondo i residenti che lo hanno trovato, Owen aveva ferite da arma da fuoco. Anche la sua borsa è stata trovata a pochi metri da dove è stato scoperto il suo corpo", ha detto Mthethwa in una nota. "La famiglia successivamente si è recata all'obitorio, dove Portia Ndlovu, la moglie di Owen, ha identificato il corpo", ha aggiunto il portavoce.
Il rapimento e l'omicidio
Secondo la polizia, Ndlovu è stato vittima del furto del suo veicolo e di un rapimento nella vicina città di Katlehong intorno alle 20:00. ora locale (18:00 GMT) di martedì, quando sarebbe andato a prendere sua moglie in chiesa.
"Mentre la moglie si avvicinava al veicolo, tre uomini sconosciuti - uno dei quali presumibilmente armato di arma da fuoco - si sono avvicinati improvvisamente, l'hanno spinta via e hanno costretto il marito a salire sul sedile posteriore del loro camion", ha detto il portavoce della polizia, colonnello Dimakatso Nevhuhulwi.
"I sospettati hanno portato via la vittima a bordo del veicolo. Il furgone rubato è stato poi recuperato... Il corpo di Ndlovu è stato trovato accanto alla strada a Thokoza", ha spiegato Nevhuhulwi, aggiungendo che per determinare la causa della morte verrà effettuata un'autopsia e che ora si indaga su un caso di omicidio.
Il tema della violenza nel Paese
Ndlovu era ben noto tra gli appassionati di sport in Sud Africa dopo aver lavorato per anni come presentatore e produttore della SABC. Ha anche partecipato alla copertura radiofonica della Premier Soccer League sudafricana e in seguito è diventato un sostenitore dei diritti dei musicisti e dei pagamenti delle royalty.
La violenza è un problema ricorrente in Sud Africa, un Paese che soffre di problemi di disuguaglianza, povertà e disoccupazione e che ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. Il Sudafrica ha registrato 5.427 omicidi nel secondo trimestre del 2026 (circa 59 al giorno), il che significa un calo di quasi il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ha riferito il 28 agosto il ministro ad interim della Polizia, Firoz Cachalia.