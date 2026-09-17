Cresce l'attesa per il libro del fratello di Lady Diana

AGI - Non è piaciuta a Buckingham Palace la ricostruzione che il conte Spencer, fratello di Diana, ha fatto delle ore immediatamente dopo la morte della principessa, nel 1997 in un incidente stradale a Parigi. In un libro di memorie, che uscirà la settimana prossima, il conte Spencer ha rivelato un acceso scambio con l'allora principe ereditario e ora re Carlo III, che il palazzo reale ha smentito.
Le presunte frasi di Carlo dopo la morte di Lady D
In una telefonata con Carlo, il conte avrebbe espresso i suoi dubbi sull'opportunità che i nipoti William e Harry - allora 15 e 12 anni - seguissero il feretro della madre a piedi. Diana non avrebbe voluto che i figli affrontassero una simile prova, disse all'ex cognato. Che, nel suo racconto, reagi' con rabbia, anche all'ondata di emozione suscitata dalla morte della principessa. "Stai pur certo: ce ne dimenticheremo abbastanza presto", avrebbe detto a proposito di Diana.
La reazione di Buckingham Palace
In apparenza comprensiva nella forma, ma dura nella sostanza la replica di Buckingham Palace. "Sebbene non commentiamo i libri per principio, Sua Maestà è consapevole che il dolore di un fratello può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e colorare i ricordi in un modo che altri non li riconoscono, anche molti anni dopo una tale perdita", si legge in un comunicato ufficiale.
Il linguaggio della nota ha ricordato ai media britannici la risposta inaspettatamente ferma della regina Elisabetta alle accuse di Harry nei confronti di un membro della Casa Reale (mai identificato) che avrebbe pronunciato una battuta razzista su sua moglie Meghan, nel 2021. "I ricordi possono variare", disse la sovrana.
Il libro di Earl Spencer, 'Swan Song: Diana, My Sister' (Il canto del cigno: Diana, mia sorella') sarà pubblicato la prossima settimana. E quello anticipato potrebbe non essere l'unico ricordo complicato per re Carlo.