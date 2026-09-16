L'arco di Trump danneggerà i siti storici di Washington

AGI - L'arco trionfale voluto dal presidente Donald Trump provocherà inevitabilmente danni a numerosi siti storici di Washington, ma il progetto dovrà comunque procedere.
È quanto riconoscono funzionari federali in un documento del National Park Service e in alcune email ottenute dal Washington Post.
L'arco trionfale
L'opera, alta 250 piedi, circa 76 metri, dovrebbe sorgere al Memorial Circle, una rotatoria nei pressi del cimitero nazionale di Arlington. Associazioni per la tutela del patrimonio, organizzazioni di veterani e altri gruppi hanno chiesto di ridurne le dimensioni o di trasferirla altrove, avvertendo che la struttura sovrasterebbe il cimitero e interromperebbe il corridoio monumentale con il Lincoln Memorial. Gli effetti negativi "non possono essere completamente evitati", hanno ammesso i funzionari del National Park Service. Secondo l'agenzia, però, l'arco non può essere costruito in un altro luogo perché la posizione al Memorial Circle è centrale per la finalità stessa del progetto.
Le problematiche del progetto
Il documento costituisce una proposta di accordo che l'amministrazione vuole sottoporre ai responsabili locali per la tutela del patrimonio, nell'ambito delle consultazioni previste dalla legge federale. Tra le misure indicate per attenuare l'impatto figurano nuovi cartelli e pagine web per spiegare l'opera al pubblico, una gestione dei lavori che limiti le interferenze con le sepolture ad Arlington e la documentazione del paesaggio prima dell'apertura del cantiere. Il National Park Service riconosce che il Memorial Circle si trova all'interno di un'area storica e commemorativa "altamente sensibile" e che la collocazione dell'arco avrà effetti negativi sul contesto, sul disegno, sull'organizzazione degli spazi e sulle vedute dei siti interessati.