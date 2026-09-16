In ospedale per un intervento: trovato un topo nell'addome

AGI - Fluttua nell'addome senza un vaso sanguigno che lo alimenti, senza un legamento che lo tenga ancorato. Basta un tocco dello strumento chirurgico per spostarlo da un lato all'altro della pancia. È quello che si sono trovati davanti i chirurghi di un ospedale in Giordania nel bel mezzo di un intervento che doveva risolvere tutt'altro: un varicocele, il rigonfiamento delle vene dello scroto, in un ragazzo di 22 anni sano, senza precedenti interventi all'addome o al bacino.
L'anomalia scoperta durante l'intervento
L'operazione era una laparoscopia bilaterale. Appena introdotto lo strumentario, si è verificata la prima anomalia ovvero aderenze dense nell'inguine sinistro, dove il colon sigmoideo risultava letteralmente incollato ai tessuti circostanti, tanto da richiedere una separazione cauta per raggiungere i vasi da trattare. E poi, lavorando in quella stessa area, l'oggetto misterioso, una piccola massa ovale, superficie liscia, priva di qualunque ancoraggio. A riportare il caso, l’American Journal of Case Reports.
Il mistero risolto dall'esame istologico
Rimossa attraverso il laparoscopio e inviata in laboratorio per l'esame istologico, la massa ha rivelato una natura tanto rara quanto affascinante. Si trattava di tessuto adiposo necrotico calcificato, una formazione che in ambito medico viene classificata come "corpo libero peritoneale" e che gli specialisti, con un pizzico di ironia clinica, chiamano da anni "topo del peritoneo".
Come nasce un corpo libero peritoneale
Lo studio, firmato da Jad K. Alsmadi, Anas A. Al-Bdour e Ahmad F. Abuo'waida e pubblicato online il 27 agosto 2026, ricostruisce anche il meccanismo alla base del fenomeno. Il colon è rivestito da piccole appendici di grasso, dette appendici epiploiche, ciascuna collegata a un sottile peduncolo che ne assicura l'afflusso sanguigno. In casi rari, quel peduncolo può torcersi su se stesso fino a strangolare la vascolarizzazione. Il tessuto adiposo muore per mancanza di ossigeno e, se il peduncolo si stacca completamente, il frammento cade libero nella cavità addominale.
Da quel momento il processo diventa lentissimo, quasi geologico. Il tessuto morto calcifica progressivamente, accumulando nel tempo strati di proteine assorbite dal liquido peritoneale, fino a trasformarsi in una massa dura e giallastra, dalla caratteristica forma d'uovo. Le dimensioni più frequenti oscillano tra i 5 e i 20 millimetri.
Perché può preoccupare i medici
Il vero problema di un corpo libero peritoneale non è la sua natura, quasi sempre benigna, ma il momento in cui viene scoperto senza preavviso durante un intervento. Una massa non identificata nell'addome può far pensare immediatamente al peggio.
Nel caso del giovane giordano, quattro caratteristiche hanno orientato fin da subito i medici verso un'interpretazione rassicurante, la superficie liscia, la mobilità completa all'interno della cavità addominale, l'assenza di vasi sanguigni visibili e una consistenza soda ma elastica. L'esame istologico ha poi confermato quanto ipotizzato in sala operatoria.
Il recupero del paziente e i limiti dello studio
Il ragazzo si è ripreso senza alcuna complicazione e, al controllo effettuato tre settimane dopo l'intervento, ha riferito la scomparsa anche dei sintomi originari legati al varicocele. Gli stessi autori dello studio, però, invitano alla prudenza. Si tratta di un singolo caso clinico, che non consente di trarre conclusioni generali sulla reale frequenza del fenomeno tra la popolazione giovane e sana.