Morta Sunny, la cagnolina di Obama: 'Un membro della famiglia'

AGI - È morta Sunny, la cagnolina di Barack Obama. A dare l'annuncio della scomparsa, di quella che per anni è stata la mascotte della Casa Bianca, è stato lo stesso ex presidente americano.
"Ieri abbiamo perso un membro caro della nostra famiglia", ha scritto Obama su X. "Avevamo preso Sunny all'inizio del nostro secondo mandato alla Casa Bianca, e tutti noi - incluso il nostro primo cane, Bo - ci siamo innamorati di lei immediatamente. Abbiamo anche fatto fatica a starle dietro, perché Sunny era una forza della natura. Atletica e piena di energia inesauribile, saltava oltre le siepi del South Lawn come se non ci fossero nemmeno, inseguendo scoiattoli, uccelli e qualsiasi altra cosa si muovesse. E mentre il modo per conquistare il cuore di Bo di solito prevedeva un premio, Sunny era più interessata a farci correre in giro con lei, rotolare sul pavimento con lei, o farle grattare la pancia per tutto il tempo che eravamo disposti a concederle", ha raccontato.
Il ricordo di Obama su X
L'ex presidente americano ha proseguito scrivendo che Sunny "adorava le ragazze, anche se lo facevano quando lei stava facendo un pisolino. Adorava il nostro team, e spesso li seguiva in giro, aiutandoli nel lavoro. Era ferocemente protettiva nei confronti di Bo, che percepiva giustamente non essere sempre così vigile e attento come lei. Aveva le sue stravaganze: oltre a Bo, preferiva le persone ai cani; era una bevitrice rumorosa e disordinata; e nonostante fosse un cane portoghese d'acqua, odiava bagnarsi", ha proseguito nel post.
Yesterday, we lost a cherished member of our family.— Barack Obama (@BarackObama) September 16, 2026
We got Sunny at the start of our second term in the White House, and all of us – including our first dog, Bo – immediately fell in love. We also had trouble keeping up with her, for Sunny was a force of nature. Athletic and… pic.twitter.com/UBHQILb4BG
"Ma per quanto riguardava la nostra famiglia, era praticamente perfetta, e per tredici anni è stata al nostro fianco, sempre leale, sempre dolce, sempre pronta per un'avventura, ancora vivace e meravigliosa fino all'ultimo dei suoi giorni. Ci mancherà terribilmente, e immaginiamo che ora sia con suo fratello maggiore, assicurandosi che stia bene", ha concluso Obama.