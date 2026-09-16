Fiji, epidemia di HIV: 1 persona su 60 è ora infetta

Cure a rilento: Appena il 22% di chi ha contratto il virus ha accesso alle terapie antiretrovirali (contro una media mondiale del 78%).

Contagi alla nascita: L'infezione colpisce 1 donna incinta su 50. Nell'ultimo anno 59 neonati hanno contratto il virus dalla madre; tra loro anche un piccolo di appena due mesi a cui è stata diagnosticata sia l'HIV sia la tubercolosi.