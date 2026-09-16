Usa, in California obbligatorio indicare attori generati con l'IA

AGI - Il governatore della California, Gavin Newsom, ha promulgato una legge che impone di segnalare esplicitamente gli annunci audio e video nei quali vengono utilizzati interpreti generati dall'IA per promuovere prodotti o servizi.
Inoltre, la legge 1050 del Senato vieta di continuare a diffondere qualsiasi annuncio pubblicitario che non rispetti la nuova normativa.
Il ruolo pioneristico della California
"I californiani meritano di sapere quando la persona che sta vendendo loro qualcosa non è affatto una persona", ha dichiarato Newsom in un comunicato. Il governatore democratico ha rivendicato il ruolo pionieristico della California nel rafforzamento delle norme sull'IA e nell'introduzione di garanzie "basate sul buon senso" per proteggere consumatori e interpreti e aumentare la trasparenza. "Mentre l'IA trasforma l'industria dell'intrattenimento, proteggiamo i lavoratori e garantiamo che l'economia creativa della California possa continuare a crescere e prosperare", ha aggiunto.
La legge è stata sostenuta da Sag-Aftra, il principale sindacato statunitense degli attori, degli interpreti, dei giornalisti televisivi e degli altri professionisti dei media e dell'intrattenimento. Secondo il direttore esecutivo del sindacato, Duncan Crabtree-Ireland, la normativa rappresenta "un passo importante" nel più ampio impegno per proteggere i consumatori dalle pratiche ingannevoli legate all'IA e garantire che la tecnologia non venga utilizzata a scapito della creatività.
Le leggi sulla regolamentazione dell'IA
La misura si aggiunge alle altre iniziative approvate da Newsom per regolamentare l'uso dell'IA, tra cui la legge californiana sulla trasparenza dell'IA, che impone l'applicazione di filigrane ai contenuti generati con questa tecnologia e obbliga le aziende a fornire strumenti di rilevamento e avvisi informativi.