Critiche a Sydney Sweeney per uno spot sulle scommesse sportive
Bufera su Sydney Sweeney, posa nuda nello spot per un sito di scommesse
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Bufera su Sydney Sweeney, posa nuda nello spot per un sito di scommesse

Il mondo dello sport ha reagito con durezza, denunciando la sessualizzazione delle donne e la banalizzazione del lavoro delle atlete
Sydney Sweeney
Afp - Sydney Sweeney
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AGI - L'attrice americana Sydney Sweeney è al centro di una ondata di feroci critiche dopo il suo spot di 60 secondi per Novig, una piattaforma di scommesse sportive. Nel video, diventato virale, e nelle immagini che lo accompagnano, l'attrice ventinovenne posa nuda e appare coperta appena da palloni da basket, palloni da football, racchette da tennis e vari altri articoli sportivi.

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Nel video Sweeney pronuncia come in una cantilena la parola "sports" e dice: "Niente scommesse sulle guerre o sulle morti e niente politica. Solo tu, le tue opinioni e lo sport".

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Le reazioni del mondo dello sport

Organizzazioni sportive e numerose atlete hanno duramente criticato lo spot e il concetto alla base del messaggio. Il problema di fondo, sostengono, è la sessualizzazione delle donne nello sport e la banalizzazione di ciò che si nasconde dietro il successo delle atlete.

Come risposta, la ginnasta Gracie Kramer, la velocista Bree Rizzo e la nuotatrice olimpica Lani Pallister hanno pubblicato video in cui mostrano il loro duro allenamento, competizioni internazionali e premiazioni.

Sweeney non è rimasta zitta e ha pubblicato sul suo account Instagram, seguito da oltre 25 milioni di utenti, una serie di immagini di campionesse ritratte nude.

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