Lituania: Caccia italiani abbattono un drone nei cieli del Paese

AGI - Caccia della Nato hanno abbattuto un drone sui cieli della Lituania: lo ha reso noto il presidente del Paese, Gitanas Nauseda.
"Un drone appena entrato nello spazio aereo lituano è stato distrutto da caccia della Nato", ha scritto Nauseda in un post su X, aggiungendo che, con "la Russia che intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, tale prontezza è vitale per la nostra regione".
Il drone abbattuto in Lituania e i caccia italiani
L'operazione è stata compiuta da forze italiane che, secondo quanto riferito dalle forze armate di Vilnius su X, si sarebbero occupate di abbattere il velivolo non pilotato.
"La difesa aerea Nato ha risposto: la minaccia è stata neutralizzata", si legge nel comunicato, "verso le 00:20, caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano. I detriti sono stati rinvenuti e il sito e' stato messo in sicurezza. Grazie, Alleati".
Il ruolo degli Alleati
Secondo l'emittente pubblica lituana Lrt, che ha citato il Centro nazionale per la gestione delle crisi (Nkvc), il drone è precipitato in un'area rurale vicino al lago di Kaunas, nella regione centrale del Paese. Il funzionario lituano Kestutis Budrys ha ringraziato in un post su X gli alleati, "la cui presenza contribuisce a proteggere i nostri cieli e rafforza la nostra sicurezza". "Questo è il miglior esempio di unità e determinazione degli Alleati in azione: un messaggio chiaro che la Nato resta vigile, impegnata e pronta", ha aggiunto.
Il precedente di maggio
Nel maggio scorso, un caccia della Nato aveva abbattuto un drone ucraino sopra l'Estonia. Si era trattato della prima intercettazione di un drone straniero nello spazio aereo di uno Stato baltico da parte della polizia aerea della Nato dall'inizio dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina nel 2022.