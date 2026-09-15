Hayden Panettiere morta per un farmaco tagliato con il fentanyl

AGI - Svolta nelle indagini sulla drammatica scomparsa di Hayden Panettiere, la nota attrice americana star della saga horror Scream e della serie Heroes, morta lo scorso agosto all'età di 36 anni.
Secondo quanto riportato da TMZ, l'attrice sarebbe deceduta dopo aver assunto ossicodone — un potente antidolorifico oppioide — involontariamente tagliato con il fentanyl.
La pillola letale acquistata a Los Angeles
Stando a quanto riferito da fonti delle forze dell'ordine citate dalla testata statunitense, Hayden Panettiere avrebbe ingerito una singola pillola rivelatasi poi letale. Le fonti, definite direttamente coinvolte nel caso e con informazioni di prima mano, segnalano che l'attrice si riforniva da tempo presso uno spacciatore di Los Angeles, il quale le procurava vari farmaci sul mercato nero, compreso l'ossicodone. "Ci è stato riferito che Hayden ha assunto diverse sostanze acquistate dal suo spacciatore durante il volo da Los Angeles alla Carolina del Sud, il giorno prima di morire", rivela il sito di gossip e notizie sulle celebrità.
L'intervento della DEA e le indagini sulla rete di spaccio
La Drug Enforcement Administration (DEA) di Los Angeles ha aperto un fascicolo per ricostruire i contatti tra la star e il suo fornitore, con l'obiettivo prioritario di risalire alla provenienza della pillola adulterata.
Al momento dell'arrivo dei soccorsi presso un'abitazione nel complesso Judson Mill Lofts a Greenville, in Carolina del Sud (chiamati a seguito di una telefonata di emergenza), l'attrice era già in arresto cardiaco. L'autopsia preliminare condotta dalle autorità locali aveva inizialmente escluso segni di morte violenta o sospetta.
Dai successi di Heroes e Nashville alle battaglie personali
Scomparsa a soli 36 anni, Hayden Panettiere ha vissuto una carriera lunghissima iniziata da baby star. Tra i suoi ruoli più iconici si ricordano Claire Bennet nella serie di culto Heroes e la cantante Juliette Barnes nel musical-drama Nashville, interpretazione che le è valsa due candidature ai Golden Globe in 128 episodi.
Sul grande schermo è stata protagonista di pellicole di successo come "Il sapore della vittoria - Uniti si vince" (Remember the Titans), "Quando meno te lo aspetti", "Ice Princess" e del franchise horror "Scream 4".
Negli ultimi tempi l'attrice, che lavorava anche come modella e cantante, aveva parlato apertamente delle sue profonde difficoltà personali — dall'infanzia fino all'età adulta — all'interno del suo libro di memorie, This Is Me: A Reckoning, pubblicato lo scorso maggio.