Due adolescenti aggrediscono a sprangate un coccodrillo a Perth

AGI - Due adolescenti di 16 e 17 anni, accusati di essersi introdotti nello zoo di Perth e di aver aggredito con un palo di metallo un coccodrillo di circa 400 chili, sono comparsi davanti a un tribunale della città australiana. Secondo la polizia, i due sarebbero entrati domenica sera, intorno alle 19.15, nello zoo di South Perth, quando la struttura era già chiusa, raggiungendo il recinto di Dangalagabba, un esemplare lungo 4,2 metri.
Gli investigatori, raccontano i media australiani, sostengono che i ragazzi abbiano tagliato i lucchetti del recinto e che uno dei due abbia poi colpito il coccodrillo con un palo di metallo. Le telecamere di sorveglianza li avrebbero inoltre ripresi mentre rimuovevano alcuni dispositivi dell'impianto. L'episodio è stato segnalato alla polizia lunedì mattina. Resta da chiarire come i due adolescenti siano riusciti ad accedere allo zoo dopo l'orario di chiusura.
Two teenage boys have been charged after allegedly breaking into Perth Zoo and attacking a crocodile with a metal pole on Sunday night.— 10 News Perth (@10NewsPER) September 15, 2026
The 16 and 17-year-old boys face Perth Children's Court today over multiple charges including trespass and animal cruelty.
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Il coccodrillo si è "avventato" contro i ragazzi
La polizia ha poi rintracciato i due minorenni in due indirizzi diversi, nei sobborghi di Baldivis e Belmont, nell’area di Perth, e li ha presi in custodia. Entrambi sono stati accusati di danneggiamento o distruzione di proprietà, violazione di proprietà privata e crudeltà verso gli animali. Secondo quanto riferito dal pubblico ministero in tribunale, i ragazzi avrebbero prima forzato la serratura dell’edificio che ospita un coccodrillo d’acqua dolce.
I due si sarebbero quindi spostati nell’area del coccodrillo, dove avrebbero colpito la parete del recinto, provocando la reazione dell’animale, che si è avventato verso di loro. Dopo essersi accorti di una telecamera, avrebbero coperto il volto e rimosso il dispositivo. Secondo l’accusa, uno dei ragazzi sarebbe poi entrato nel recinto e avrebbe colpito il coccodrillo con un palo di metallo, mentre l’altro gli faceva luce con una torcia. Dopo aver individuato una seconda telecamera, l’avrebbero fatta cadere a terra. I due sono stati infine ripresi mentre si spostavano all’interno dello zoo utilizzando alcune biciclette del personale.
Il magistrato ha definito le accuse "molto serie" e "uniche" per la stranezza dell'accaduto. Uno dei due ragazzi ha ottenuto la libertà su cauzione e dovrà comparire nuovamente in tribunale il 6 ottobre; l'altro è stato trattenuto in custodia in attesa dell'udienza sulla richiesta di cauzione, fissata per il 18 settembre. Interpellato dai giornalisti all'uscita dal tribunale, uno dei due ragazzi ha dichiarato: "Non avevamo mai intenzione di fargli del male".
Come sta il coccodrillo ferito
Un portavoce dello zoo di Perth ha spiegato che il personale ha scoperto lunedì mattina l'intrusione illecita nelle aree riservate degli esemplari di coccodrillo. Il rettile ospitato nell'habitat marino avrebbe riportato "lesioni lievi" a seguito dell'episodio, e una squadra veterinaria sta monitorando da vicino l'animale, fornendo le cure necessarie. "Il benessere animale è alla base di tutto ciò che facciamo allo zoo di Perth, e siamo profondamente rammaricati per questo episodio", ha dichiarato il portavoce, aggiungendo che "qualsiasi intrusione illecita negli habitat degli animali mette a rischio sia il loro benessere sia la sicurezza delle persone" e che la struttura, dotata di misure di sicurezza fisica, sistemi di sorveglianza e monitoraggio notturno, sta ora riesaminando l'accaduto.
I rappresentanti delle forze dell'ordine hanno manifestato la loro incredulità di fronte a un evento del genere. “Non riesco a credere che qualcuno possa prendersela con un coccodrillo”, ha dichiarato il capo della polizia locale. “Sono stati davvero fortunati a non essere rimasti gravemente feriti o a non aver perso la vita. Poteva trasformarsi in una tragedia assoluta”.
In una seconda comunicazione inviata ai propri iscritti, lo zoo di Perth ha fatto sapere che Dangalagabba si sta riprendendo bene. “Le prove raccolte durante le indagini indicano che ha riportato solo lievi lesioni superficiali a causa dell’intrusione illecita nel suo habitat. È importante sottolineare che Dangalagabba sta bene”, si legge nella nota. Lo zoo ha definito l’episodio “un atto sconsiderato e del tutto inaccettabile, che ha causato danni a un animale e che avrebbe potuto facilmente avere conseguenze molto più gravi”.
Dangalagabba vive allo zoo di Perth dal 2019. In precedenza era stato ospitato in un allevamento di coccodrilli a Broome, dopo essere stato rimosso dal porto di Darwin dalle autorità responsabili della fauna selvatica.