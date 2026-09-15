BIC punta sulla marijuana: la svolta degli accendini USA

AGI - BIC, lo storico colosso francese famoso in tutto il mondo per penne, rasoi e accendini usa e getta, ha pronto un piano del tutto inaspettato per rilanciare i propri guadagni negli Stati Uniti: conquistare i consumatori di marijuana.
A fronte del progressivo calo nel consumo di tabacco tradizionale, il gruppo ha deciso di virare con decisione verso il fiorente business della cannabis legata al mondo ricreativo e terapeutico negli USA.
Perché punta sul mercato della cannabis?
L'idea nasce da un'evidenza di mercato: negli Stati Uniti il consumo di marijuana sta crescendo a ritmi vertiginosi. Sebbene a livello federale la sostanza sia ancora vietata, oltre 20 Stati americani ne hanno già liberalizzato l'uso ricreativo, mentre la maggioranza del Paese ne consente l'impiego medico.
"Vengo da Amsterdam, ma il consumo negli Stati Uniti sta aumentando molto più velocemente di quanto sia mai accaduto nei Paesi Bassi", ha spiegato agli analisti l'amministratore delegato Rob Versloot, insediatosi alla guida del gruppo per risollevare i conti aziendali dopo anni di stagnazione.
Nel primo semestre dell'anno, il comparto degli accendini ha garantito circa un terzo dei ricavi complessivi di BIC, a fronte di un fatturato globale sceso del 3,5% (attestandosi a poco più di un miliardo di euro). Da qui la necessità di intercettare una nuova platea di acquirenti.
Testimonial iconici e sbarco negli "smoke shop"
Per catturare l'attenzione dei consumatori americani, BIC ha rispolverato lo storico slogan pubblicitario degli anni '70 "Flick my Bic" e ha stretto alleanze strategiche con celebrità amanti della cultura cannabis, tra cui la leggenda del rap Snoop Dogg, l'icona del country Willie Nelson e la nota regina del lifestyle Martha Stewart.
Ma la vera rivoluzione riguarda la rete distributiva. Oltre ai tradizionali supermercati e catene di grande distribuzione, la dirigenza punta a posizionare gli accendini negli oltre 15-20 mila negozi specializzati ("smoke shop") sparsi negli USA. Come confermato da Haven Cockerham, responsabile delle operazioni in Nord America, questi punti vendita rappresentano l'opportunità chiave per intercettare direttamente i clienti e dare una scossa decisiva alle vendite.