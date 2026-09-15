Arabia Saudita, attacco degli Houthi: 13 civili feriti

AGI - La coalizione a guida saudita in Yemen ha dichiarato che 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi perpetrati lunedì dagli Houthi, alleati dell'Iran, contro le città saudite di Khamis Mushait, Abha e Taif.
La risposta di Riad agli attacchi degli Houthi
L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà "con fermezza" contro gli Houthi yemeniti, dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani - con missili balistici e droni - che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del Paese.
Gli Houthi sono impegnati in nuovi combattimenti contro le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita da quando, nel mese di luglio, si è riaccesa la guerra civile nello Yemen.
Il blocco navale nel Mar Rosso
Il conflitto è riesploso dopo che il gruppo ha dichiarato un blocco navale contro Riad e ha iniziato a prendere di mira le sue navi nel Mar Rosso.
La scorsa settimana il gruppo ha assunto il controllo della costa yemenita sul Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb - un'area divenuta vitale mentre il più ampio conflitto tra Stati Uniti e Iran paralizza lo stretto di Hormuz - infliggendo un duro colpo alle forze governative yemenite. Il gruppo ha inoltre preso di mira le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita, il principale esportatore di greggio al mondo, spingendo i prezzi del petrolio a sfiorare i 110 dollari al barile.