Trump: 'Da Ucraina e Russia ok a stop raid sulle raffinerie'

AGI - Stop agli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia sugli obiettivi energetici. Il presidente americano, Donald Trump, comunica sul suo social Truth che sia Kiev che Mosca hanno accettato di fermare i raid sulle raffinerie.
Trump: "Ucraina e Russia accettano di non colpire obiettivi energetici"
"L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto! L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è dovuto principalmente alla guerra tra Russia e Ucraina, non all'Iran", scrive il capo della Casa Bianca su X.
Un annuncio che arriva poche ore dopo la richiesta del presidente Usa al leader di Kiev. “Il problema che ho con l’Ucraina e la Russia è che una grande quantità di gasolio proviene dalla Russia. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie.
"Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia. E questa è una situazione che danneggia il mondo”, aveva spiegato Trump rispondendo nella notte italiana a una domanda dei giornalisti. .
Tensione tra Mosca e Unione europea
Intanto è gelo e sale la tensione tra Mosca e Unione europea dopo l’attacco di ieri a un treno in Ucraina ad appena due chilometri dal confine con la Polonia. Un raid che punta a spaventare l’Occidente, è la tesi di Bruxelles.
“Dobbiamo dimostrare di essere al fianco dell'Ucraina e di non lasciarci intimidire, perché altrimenti la Russia otterrà esattamente ciò che vuole: la sottomissione dell'Ucraina”, ha detto l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo all'European Arctic Summit, a Rovaniemi, in Finlandia.
La Nato rilancia e condanna gli attacchi “sconsiderati e pericolosi” del Cremlino che (parola del segretario generale Mark Rutte) dimostrano “quanto Putin sia diventato disperato”.
Il Cremlino: "Le operazioni di guerra continuano in Ucraina"
Rispondendo alla postura dell'Europa e della Nato, il Cremlino ha minacciato di continuare gli attacchi missilistici in tutto il territorio ucraino.
L'esercito russo continuerà a svolgere missioni in tutto il territorio ucraino, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, commentando le accuse mosse contro Mosca dall'Ucraina e dall'Unione europea in merito a un attacco di droni vicino al confine polacco-ucraino. "Il nostro esercito sta svolgendo missioni in tutto il territorio ucraino e continuerà a farlo", ha detto Peskov in un briefing in cui i giornalisti gli hanno chiesto di commentare l'attacco di droni a una locomotiva vicino al confine polacco-ucraino
Attacco russo contro una fabbrica di acciaio in Ucraina
In attesa di capire se all’annuncio del presidente americano sulla sospensione degli attacchi incrociati alle raffinerie si aggiorna l’ennesimo bollettino di guerra dopo i raid russi nel fine settimana. Mosca ha preso di mira le fabbriche di acciaio in Ucraina.
Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite sabato scorso in un attacco con missili balistici contro lo stabilimento ArcelorMittal di Kryvyi Rih, in Ucraina, il secondo di questo tipo subito dall'impianto da agosto. Lo ha reso noto oggi l'azienda.
L'attacco ha colpito il complesso di produzione siderurgica; squadre specializzate stanno attualmente valutando l'entità dei danni e gli interventi necessari per riprendere le attività, sebbene il gruppo abbia dichiarato in un comunicato stampa che è "prematuro" fornire una stima attendibile sui tempi di riparazione.
A metà agosto, un altro attacco missilistico russo contro lo stabilimento ArcelorMittal in Ucraina aveva causato la morte di altre due persone. La produzione primaria di acciaio è stata sospesa per consentire le riparazioni, mentre le altre strutture dell'impianto sono ferme o operative a livelli minimi, ha precisato l'azienda. ArcelorMittal ha dichiarato che la sua "priorità" è sostenere le famiglie e gli amici delle vittime e assistere i dipendenti colpiti dall'attacco missilistico.