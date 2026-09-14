Squalo attacca un surfista in Australia, è grave

AGI - Un surfista sulla cinquantina è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato morso da uno squalo nell'Australia occidentale, hanno reso noto il governo dello Stato e il servizio ambulanze locale.
Le autorità hanno riferito di aver ricevuto una segnalazione di "incidente con uno squalo" intorno alle 9:45 (ora locale) a Glenfield Beach, a poco più di 400 chilometri a nord di Perth. L'uomo è in "condizioni serie ma stabili", ha riferito l'emittente pubblica ABC, citando le autorità sanitarie locali. Agli abitanti della zona è stata raccomandata ulteriore prudenza in prossimità della spiaggia.
#BREAKING: A man aged in his 50s has been taken to hospital after a shark attack near Geraldton. https://t.co/JiqKsHLBt1— ABC News (@abcnews) September 14, 2026
Aumentano gli attacchi di squali in Australia
Secondo gli scienziati australiani, l'affollamento crescente delle acque e l'aumento delle temperature oceaniche starebbero modificando i percorsi migratori degli squali, contribuendo a un incremento degli attacchi. A gennaio un bambino di dodici anni è morto dopo essere stato morso da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney. Tra maggio e giugno tre sommozzatori sono rimasti uccisi in altrettanti episodi distinti, due nell'Australia occidentale e uno nel Queensland. Sempre a giugno, una donna è stata aggredita da uno squalo in una delle spiagge più frequentate d'Australia, a Sydney.
La donna, un'insegnante, il mese scorso ha raccontato di aver sferrato un "gancio sinistro" contro il predatore prima di essere trascinata sott'acqua. Dopo l'attacco del 13 giugno è stata messa in coma farmacologico e le è stata amputata parte del braccio sinistro. Dal 1791 si contano circa milletrecento incidenti con squali in Australia, di cui oltre duecentosessanta con esito mortale, secondo un database che raccoglie gli episodi di contatto tra squali ed esseri umani.