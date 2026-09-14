Papa Leone compie 71 anni, la 'festa' sobria tra preghiera e lavoro  

AGI - Settantuno anni vissuti con lo stile sobrio che ha caratterizzato fin dall'inizio il suo Pontificato. Papa Leone XIV festeggia oggi il compleanno lontano da celebrazioni solenni, scegliendo la normalità della vita quotidiana, tra la preghiera, gli impegni di governo della Chiesa e la vicinanza ai collaboratori.
Il Papa compie 71 anni
Robert Francis Prevost è nato il 14 settembre 1955 a Chicago, negli Stati Uniti. Religioso agostiniano, ha trascorso oltre vent'anni come missionario in Perù, dove ha condiviso la vita delle comunità più povere prima di diventare vescovo di Chiclayo, dopo essere stato per 12 anni superiore generale degli agostiniani.
Nessun protagonismo personale
Un'esperienza pastorale che continua a segnare profondamente il suo modo di intendere il ministero petrino: essenziale, attento alle periferie e orientato all'ascolto.
Dalla sua elezione, l'8 maggio 2025, Leone XIV ha evitato ogni forma di protagonismo personale. Anche in occasione del compleanno, secondo quanto si apprende in Vaticano, non sono previsti eventi pubblici particolari né ricevimenti ufficiali.
Il compleanno tra preghiera e lavoro
La giornata si svolge secondo l'agenda ordinaria, con momenti di preghiera, incontri di lavoro e gli auguri riservati dei collaboratori e dei fedeli. La ricorrenza cade in un momento intenso per la vita della Chiesa. Il Papa è impegnato nella preparazione del cammino sinodale, nelle iniziative per la pace e nei prossimi viaggi apostolici, mentre continua a richiamare con insistenza il valore del dialogo, della riconciliazione e della fraternità tra i popoli.
Gli auguri da tutto il mondo
Molti messaggi di auguri sono giunti da diocesi, conferenze episcopali e comunità cattoliche di tutto il mondo. Un affetto che i fedeli esprimono soprattutto attraverso la preghiera, nel solco del desiderio più volte manifestato dal predecessore Francesco: "Pregate per me", richiesta semplice e costante che accompagna ogni suo incontro pubblico.
Per Leone XIV, il settantunesimo compleanno non diventa così una celebrazione della persona, ma un'altra tappa di un servizio vissuto con discrezione, nel segno dell'umiltà evangelica e della responsabilità verso la Chiesa universale.