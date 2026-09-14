Iraq: vendeva carne maiale come manzo a Najaf, 10 anni carcere

AGI - Spacciava carne di maiale per manzo a due passi dai luoghi sacri dell'islam. È Successo a Najaf, meta ogni anno di milioni di pellegrini sciiti, dove un macellaio è stato scoperto con 75 chili di carne suina nel bancone.
Un tribunale iracheno ha condannato a 10 anni di carcere un macellaio che vendeva carne di maiale spacciandola per manzo nella città santa sciita.
L'Iraq e l'inganno della carne di Maiale
Secondo il Consiglio superiore della magistratura irachena, l'uomo è stato arrestato mentre era in possesso di 75 chili di carne suina. "Il tribunale penale di Najaf ha condannato una persona a 10 anni di reclusione per la vendita di carne non adatta al consumo umano", ha riferito il Consiglio.
La sentenza del 1998
Sebbene l'islam vieti il consumo di maiale, considerato impuro, la legislazione irachena non ne proibisce esplicitamente la vendita nel Paese, a maggioranza musulmana ma con una minoranza cristiana.
Il tribunale ha fondato la sentenza su una legge del 1998 che criminalizza la vendita di "carne di cane o di asino o di altra carne non adatta al consumo umano".
La città santa di Najaf
Ogni anno milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo si recano a Najaf per visitare il mausoleo dell'imam Ali, genero del profeta Maometto.
Ahmad al Mansuri, residente nella città e tra i clienti ingannati, ha raccontato all'Afp di avere probabilmente mangiato "più maiale che manzo o agnello negli ultimi anni". Dopo aver acquistato un chilo di carne macinata e averla trovata di "qualità eccellente", era diventato un cliente abituale. "Siamo rimasti sorpresi quando è stato arrestato con l'accusa di vendere carne di maiale", ha detto.