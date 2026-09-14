Iran: Petroliera in fiamme dopo la collisione con mina a Hormuz

AGI - La Marina dei pasdaran ha riferito che la superpetroliera El Gaia ha urtato una mina mentre tentava di attraversare una "zona proibita" a sud dello Stretto di Hormuz. I tentativi di spegnere l'incendio sono falliti e l'intera nave è avvolta dalle fiamme. Lo riporta l'agenzia Fars.
Trump, Iran fallito vuole accordo ora. Non escludo negoziato
Intanto Trump su Truth ha affermato che l'Iran vuole un accordo a ogni costo e gli Stati Uniti non escludono di trattare, "ma a decidere sarà Donald Trump". È stato il presidente americano a riferirlo su Truth.
"La fallimentare nazione dell'Iran vuole un accordo in tempi rapidi e a qualsiasi costo", ha scritto.
"Saro' io a decidere se gli Stati Uniti parteciperanno o meno ai negoziati, un'ipotesi che non escludiamo", ha aggiunto.
Trump, Paesi che non ci hanno aiutato dovranno rimborsarci
Il petrolio scorre attraverso lo Stretto di Hormuz. Le nazioni del mondo, che non ci hanno fornito alcun aiuto, dovrebbero e lo faranno rimborsare gli Stati Uniti d'America una volta che questo conflitto-truffa sara' giunto al termine. Lo stiamo facendo molto piu' per gli altri che per noi stessi, e lo facciamo da generazioni!". Lo scrive su Truth il presidente americano, Donald Trump.