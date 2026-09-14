svezia-elezioni

AGI - Le elezioni generali in Svezia si sono chiuse in un testa a testa, con il primo ministro uscente e la leader dell'opposizione di sinistra che si sono entrambi dichiarati pronti a governare, mentre l'estrema destra ha perso terreno.
Con oltre il 90% delle schede scrutinate, i quattro partiti di opposizione guidati dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson avevano una maggioranza di tre seggi nel Parlamento di 349 membri sull'alleanza di destra del premier Ulf Kristersson, che include gli anti-immigrazione Democratici di Svezia.
Andersson: "In Svezia un nuovo governo"
"Per ora siamo in vantaggio. E se questo sarà confermato, la Svezia avrà un nuovo governo", ha dichiarato ai suoi sostenitori Andersson, 59 anni, prima donna premier svedese nel biennio 2021-2022. Il suo partito, che ha governato il paese scandinavo per gran parte del XX secolo e resta il più grande di Svezia, si avvia però verso il risultato peggiore in oltre un secolo, con il 28% dei voti.
Il premier uscente Kristersson, il cui Partito Moderato è accreditato del 19,9% dei voti scrutinati, ha detto che se il risultato sarà confermato rispetterà il tentativo di Andersson di formare un governo con gli altri tre partiti di sinistra. Ha però sottolineato che i quattro partiti hanno divergenze inconciliabili, soprattutto tra il Partito della Sinistra e il Partito di Centro, e difficilmente troveranno un accordo su un programma di governo.
"Esaminerò quindi, anche se il risultato di questa notte sarà confermato, se esistono possibilità all'interno di questa maggioranza parlamentare non socialista di trovare una coalizione di governo praticabile", ha detto Kristersson ai suoi sostenitori. "Quale governo guiderà la Svezia nei prossimi anni resta una questione aperta", ha aggiunto.
Alle elezioni arretrano i Democratici di Svezia
A sorpresa, i Democratici di Svezia, il partito anti-immigrazione entrato in Parlamento nel 2010, hanno perso consensi per la prima volta, fermandosi al 17,6% dei voti, in calo rispetto al 20,6% del 2022. "Non abbiamo ancora il risultato completo, ma è evidente che abbiamo perso qualche punto percentuale rispetto a quattro anni fa", ha detto il leader del partito Jimmie Akesson durante la serata elettorale.
Akesson ha però rivendicato come un successo il fatto che i sostenitori non abbiano più timore di mostrare il proprio consenso per un partito a lungo considerato un paria politico. "Ci sono ormai molte più persone nel nostro paese che non trovano più difficile dire di essere Democratici di Svezia", ha detto.
Diversi leader di partito hanno indicato che il risultato definitivo potrebbe non essere chiaro per alcuni giorni. Le autorità elettorali municipali inizieranno mercoledì a contare i voti non ancora giunti a destinazione la sera delle elezioni. In Svezia tutti i voti vengono inoltre automaticamente riconteggiati dai consigli di contea regionali, che stabiliscono il risultato finale: un processo che di norma richiede una settimana.
Quattro anni di appoggio dell'estrema destra
Kristersson ha guidato per quattro anni una coalizione di minoranza sostenuta dai Democratici di Svezia, garantendo all'estrema destra un'influenza sulle politiche in cambio del sostegno in Parlamento. Kristersson aveva promesso ai Democratici di Svezia incarichi chiave di governo in caso di vittoria della destra.
Per tutta la campagna elettorale i sondaggi avevano dato un vantaggio comodo all'opposizione di sinistra, ma il divario si è ridotto fino al pareggio negli ultimi giorni. Gran parte della campagna si è concentrata sulla sanità e sul sostegno alle famiglie in difficoltà per l'aumento del costo della vita. Andersson, prima donna a guidare il governo svedese nel 2021-2022, ha promesso di aumentare le tasse su banche e redditi alti, ridurre le liste d'attesa sanitarie e migliorare i risultati scolastici in calo.
Kristersson: "Rendere la Svezia di nuovo grande"
Kristersson ha promesso di concentrarsi sul miglioramento della vita quotidiana degli svedesi, ora che la stretta del suo governo sulla criminalità organizzata e sull'immigrazione comincia a dare risultati. Le sparatorie e gli attentati dinamitardi della criminalità organizzata sono calati nettamente negli ultimi anni, mentre le domande di asilo sono ai minimi storici. "Vogliamo usare le nostre nuove e migliori condizioni per migliorare la vita delle persone comuni... per rendere di nuovo grande la Svezia", ha detto Kristersson all'AFP prima del voto, riprendendo lo slogan del presidente statunitense Donald Trump.
Negli ultimi due decenni il leader dell'estrema destra Jimmie Akesson ha portato nel mainstream un partito dalle radici neonaziste. "La Svezia sta diventando più sicura, migliore e più svedese", ha detto Akesson a un comizio elettorale sabato, circondato da cartelli blu e gialli con lo slogan "Rendere di nuovo svedese la Svezia". In un seggio elettorale domenica, la direttrice di un negozio Linda Eriksson, 48 anni, ha detto all'AFP di sperare in un cambio di governo. "Spero che molte persone capiscano che dobbiamo cambiare rotta... perché tutti si sentano inclusi nella società", ha detto.